一张图带你读懂2017年中国共产党党内统计公报

原标题：一张图，带你读懂2017年中国共产党党内统计公报
明天（7月1日），中国共产党将迎来97岁生日。中央组织部最新党内统计数据显示，截至2017年底，中国共产党党员总数为8956.4万名，比上年净增11.7万名。党的基层组织457.2万个，比上年增加5.3万个。数据表明，中央关于新形势下党员队伍建设和基层党组织建设的部署要求得到有效贯彻落实，党的生机与活力不断增强。
跟随一张图，一起读懂2017年中国共产党党内统计公报↓↓（注：本公报部分合计数或相对数由于单位取舍不同而产生的计算误差均未作机械调整。）
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