全国铁路今起又一次调图 加长版“复兴号”将开跑

原标题：全国铁路今起调图 加长版“复兴号”将开跑

中新网客户端北京7月1日电（冷昊阳）今日起，全国铁路迎来又一次调图，并开启暑运模式。在此次调图以后，加长版的长编组“复兴号”将首次与公众见面。此外，从5日开始，民众在搭乘特定高铁线路时，还可享受票价折扣优惠，最高可达6.5折。

资料图：“复兴号”列车。 中新社记者 殷立勤 摄

加长版“复兴号”来了！

不少民众都曾有过搭乘过“复兴号”出行的经历，不过，你知道“复兴号”也有加长版吗？

根据中国铁路总公司的消息，2018年7月1日0时起，全国铁路将实行新的列车运行图，16辆长编组“复兴号”动车组首次投入运营。调图后，全国铁路“复兴号”动车组日开行数量将由现在的114.5对增加到170.5对，可通达23个直辖市、省会城市和自治区首府。

据铁总有关负责人介绍，现行的“复兴号”动车组，每列编组仅为8辆，运力为576人，在春运等高峰期，铁路部门会将2列8辆编组“复兴号”重联运行，以增加运力。

不过，加长版的“复兴号”则并非简单的将2组8辆列车重联，而是将2组列车相接的车头换成正常车厢，并采用8动8拖配置，总长度超过415米，总定员1193人。和现在两列8辆编组“复兴号”重联运行相比，增加了41个座位，也可方便旅客在全列车内通行。

此外，这位负责人还介绍，新的列车运行图实施后，长编组“复兴号”动车组计划在京沪间每日投入运行3列，开行“复兴号”动车组列车6趟，车次分别为上海虹桥至北京南G2/3次、G10/11次、G118/149次。后续，铁路部门还将安排16辆长编组“复兴号”动车组在京广高铁、沪昆高铁等线路上开行。

资料图：“复兴号”列车。 中新社记者 殷立勤 摄

动车组列车将市场化开行

除了加长版“复兴号”的开跑，此次调图后，动车组列车的市场化开行方案也值得关注。

据了解，调图后，动车组列车还将实行市场化开行方案，安排日常图、周末图和高峰图。其中，周末图比日常图多开动车组列车193对，高峰图比周末图多开动车组列车364对，力争实现运力投放与客流需求精准匹配，满足日常、周末、小长假、春暑运及突发客流需求。

此外，铁路部门还将增开跨铁路局中长途旅客列车37对。充分利用江门至湛江、广通至大理铁路等新开通线路能力，并对既有线列车采取动车组重联运行、普速客车加挂车辆等多种措施，提高运力供给。同时，安排南京至武汉、柳州至南宁高铁按250公里/小时速度运营。

而徐州至兰州、西安至成都、南宁至广州、贵阳至广州、重庆至贵阳、成都至重庆、合肥至福州、南宁至成都等方向将增开动车组列车。

资料图：高铁。中新社发 杨胜 摄

这些高铁最高可打6.5折

此外，还有一个好消息，旅客以后在搭乘下列列车时，可享受最高6.5折的优惠票价。

据了解，从今年7月5日起，铁路部门将对早期开通的合肥至武汉、武汉至宜昌、贵阳至广州、柳州至南宁、上海至南京、南京至杭州6段线路上运行时速200~250公里的高铁动车组公布票价进行优化调整，明确执行票价以公布票价为最高限价。

此外，铁路相关企业可根据客流情况，分季节、分时段、分席别、分区段在限价内实行票价下浮，最大折扣幅度6.5折。调整后的执行票价与目前相比，总体有升有降。

中国铁路总公司有关负责人介绍，这次高铁动车组票价优化调整后，铁路部门将依法加强票价监督管理，不断提高高铁运行品质和服务质量，并明确今年高铁动车组公布票价不再调整。

资料图：2018年2月1日，哈尔滨火车站，旅客手持身份证和车票自助通过实名制验票通道，获得无障碍“刷脸”进站体验。中新社记者 于琨 摄

旅客出行体验将改善

互联网订餐站点少？排队进站太麻烦？这些旅客关心的出行体验，也将在调图后迎来改善。

据悉，在今年暑运期间，铁路部门将加大站车场所防暑降温等基本服务保障力度，增加互联网订餐站点，增加“刷脸进站”设备，优化旅客购票、候车、乘降、进出站流线，方便旅客购票乘车，加强老弱病残孕等重点旅客帮扶服务，努力提高暑运服务质量，改善旅客出行体验。

对此，各铁路单位同样针对暑期的特点推出了一些有针对性的举措。例如，在北京南站，据媒体报道，车站对停车场诱导风机进行重新设计以降低夏季停车场温度，延长了车辆进场通道处风道，并在出租车等候区加装了空调和玻璃墙，改善旅客候车体验。

而中国铁路兰州局集团有限公司将加强硬件设施，对3061个列车厕所实行“一厕一档”管理，推行厕所达标整治“双所长”负责制，确保卫生清洁。

此外，该集团公司还将在暑运期间开足售票窗口，开设人工窗口379个，自动售票机220台，自动取票机142台，进一步优化售票组织，根据客流情况，采取调整取票、退票、改签窗口和延长售票时间等方式，减少窗口排队旅客数量。（完）

责任编辑：张玉