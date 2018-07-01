“八百壮士”转型“捍卫中华协会”对抗“台独”

原标题：“八百壮士”转型“捍卫中华协会” 将对抗“台独”
反军改团体“八百壮士”30日召开会员大会，宣布正式转型为“八百壮士捍卫中华协会”。发言人吴斯怀表示，“八百壮士”的陈抗不会因军人年改法案强闯过关而结束，他们会继续维护退伍军人权益，并对抗台独。
6月20日，民进党凭借立法机构席次优势强行通过军人年金改革方案，军人年改将于7月1日与公务员、教师年改同步上路。外界质疑，当局大砍军公教人员的退休金，实质上是对传统亲蓝群体的政治清算。
退伍军人组成的反年改团体“八百壮士”此前曾在立法机构前连续抗议四百多天，并发起上万人的街头游行。虽然年改法案已经强闯过关，但“八百壮士”的抗争并没有终止。6月30日，“八百壮士”在新北市召开会员大会，宣布正式转型为“八百壮士捍卫中华协会”。
发言人吴斯怀表示，“八百壮士”本来是一个临时组织，是为了退伍军人权益而号召起来。而为了将这份决心延续下去，已经在2018年1月完成社团法人登记核备，成立“八百壮士捍卫中华协会”。
吴斯怀说，现在协会有370个团体会员登记，包括美国等地的海外团体。而个人会员已经有800多名陆续登记，包括军系团体之外的公教警体系人员。协会成立以后，除了对反年改议题持续抗争外，也将坚决反对台独。
前国民党主席洪秀柱也到场声援。她说，这些日子大家用尽各种方式，受尽各种屈辱、挫折、折磨，虽然大声嘶吼，但民进党当局却用层层拒马、铁丝网，阻挡交流沟通，看不出谦卑、沟通在哪里，是非常痛心的事情，呼吁所有退伍军人团结一心，用选票制裁民进党。
洪秀柱同时勉励，“八百壮士”要对自己有自信，大家的立场没有错，走的路也没有错，就像她对台湾的未来、两岸政策的立场，始终如一，“两岸同属一中，我们未来的目标就是统一，这是不可违背的基础”。
来源：“直通台湾”微信公众号
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