16辆长编组复兴号开跑京沪线:系全球最长高速列车

原标题：全球最长高速列车开跑京沪线

今天，2018年暑运拉开大幕，同时全国铁路也迎来今年第二阶段列车运行图调整。北京铁路局表示，新图实施后，北京铁路局始发终到列车达到636对，创下历史新高。今天上午10点，北京南站，由我国自行研制的全球最长高铁列车——16辆长编组“复兴号”将正式上线运营。

全球最长高速列车京沪高铁线上开跑

414.26米，1193个座位，今天上午10点，乘坐北京南站开往上海虹桥G7次列车的旅客将非常幸运，他们所乘坐的列车是全球最长高铁列车——16辆长编组“复兴号”。据了解，此前我国动车组都为8辆编组的“短编组”列车，在春运等大运力的需求情况下，会重联组成16辆编组列车，但列车中间多出的两个车头会影响载客能力。此次16辆长编组“复兴号”将车头部分换为正常车厢，进一步提升了列车的综合运力。长编组“复兴号”列车总定员达1193人，是此前8辆编组列车的2倍多，其中商务座22个，一等座148个，二等座1023个。

16辆长编组“复兴号”动车组在京沪高铁投入运营后，将分别担当G3/2次、G11/10次、G149/118次、G7/14次共4对列车的运输任务。

北京南站增3条“急客通道”

为保证急旅客能够快速进站，暑运期间，北京南站将持续提供“急旅客服务”，在东进口最南侧安检口、西4商务通道和北地下一层安检口各开设一条“急客通道”，专门为距开车时间在15分钟以内的旅客提供“急客服务”。车站还对一层北进站口安检区域进行了改造，增加了两台安检设备，并采取“双手检”提高安检效率，确保旅客快速安检。

保证旅客进出停车场方便快捷。为方便假期开私家车到站的旅客朋友，北京南站前期对停车场进行了升级改造，改造后的停车场，不仅支持微信、支付宝扫码支付停车费，还引入了无感支付，车主只要在支付宝或微信中绑定车牌并开通免密扣费，就能在出口享受不停车、自动扣费离场的便捷，大大提升了私家车进出停车场的效率，方便旅客快速离站。

卫生间改造解内急厕位增三成

暑运人多，卫生间的使用频率也将增大。北京南站表示，今年以来该站完成了车站11个卫生间的升级改造。厕位由原来的219个增加至283个，共计增加64个，其中，女卫增加58个，有效减少了客流高峰期女卫生间排队问题。残疾人卫生间在增加面积的基础上，还增设了母婴卫生间的功能，配备了婴儿护理台、儿童座椅，更加方便带孩子的旅客使用。文/本报记者 王薇

责任编辑：张玉