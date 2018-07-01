北青报评京港澳高速车祸致18死:有无疲劳驾驶恶因

原标题：京港澳高速车祸有无“疲劳驾驶”恶因

本报评论员 潘洪其

今日社评

疲劳驾驶正在成为继酒驾、毒驾之后的另一个恐怖“杀手”，要求从立法和执法上加大对疲劳驾驶遏制打击力度的呼声日渐高涨。京港澳高速重大交通事故暴露出的疲劳驾驶问题及其巨大危害，应当引起有关职能部门和全社会的高度警惕。

6月29日晚，河南省驻马店汽车运输公司豫Q52298大型客车行驶至京港澳高速衡东段1602KM处时，冲过中央隔离带与对向行驶的豫CS6852（豫CU315挂）半挂车相撞，共造成18人死亡、14人受伤。交通运输部紧急印发警示通报，要求交通运输行业相关单位加强重点领域安全监管，强化安全隐患排查，全力以赴抓好安全生产工作。（相关报道见06版）

这起交通事故造成重大人员伤亡，酿成十分惨烈的人间悲剧，其惨痛教训必须深刻记取。目前，公安、安监、交通等部门已介入调查，力求尽快查清事故原因，依法依规追究相关人员的责任。从事故发生时间（晚8时40分许）及现场情况初步分析，肇事车辆冲过中央隔离带与对向行驶的车辆相撞，事故很可能是驾驶员疲劳驾驶所致，或者说，疲劳驾驶很可能是导致事故发生的一个重要原因。此前各地发生的一些情节类似的交通事故，事后大多查明疲劳驾驶是罪魁之一。

据报道，此次京港澳高速重大交通事故肇事车辆今年曾多次因疲劳驾驶等问题被交警曝光。1月30日河南驻马店市平舆县公安局交警大队官微发布消息称，经调取此前动态监控，发现驻马店市汽运公司平舆分公司下属车辆豫Q52298存在疲劳驾驶。4月28日该官微再次发布消息称，车辆豫Q52298多次疲劳驾驶，“望公司对该车进行重罚，对驾驶人和车辆承包人进行安全教育培训……”如果事后查明此次京港澳高速车祸的确为肇事车辆疲劳驾驶所致，那么一个相当严重的问题就此凸显出来：既然肇事车辆已多次被曝光疲劳驾驶，为何该车疲劳驾驶问题仍未得到有效遏止，最终“不可避免”地引发了一起重大交通事故？

进而言之，即便事后查实此次京港澳高速车祸并非由肇事车辆疲劳驾驶引发，或者查实当时驾驶员不存在疲劳驾驶的情况，也不能放过对该车此前多次被曝光的疲劳驾驶问题的进一步追查。无论此次京港澳高速车祸是否由肇事车辆疲劳驾驶引发，都必须对该车此前多次被曝光的疲劳驾驶问题进行严格调查和追究，这既是全面查清此次京港澳高速车祸原因的需要，也是依法严厉查处和下大力气治理驾驶员疲劳驾驶问题的需要。

就此次京港澳高速车祸引出的肇事车辆此前涉及疲劳驾驶问题，有关部门至少需要查清三方面内容：第一，此前被当地交警大队曝光的几次疲劳驾驶事件，涉事驾驶员是同一个人还是多人？其中是否有此次京港澳高速车祸肇事车辆的驾驶员？

第二，当地交警4月28日曝光涉事车辆多次疲劳驾驶时，要求车辆所属公司对该车进行重罚，对驾驶人和车辆承包人进行安全教育培训等，涉事企业是否对该车进行了重罚？进行了怎样的处罚？是否对驾驶人和车辆承包人进行了安全教育培训？如果涉事企业没有按要求做，现在应当受到怎样的追究？

第三，按照《道路交通安全法实施条例》和《机动车驾驶证申领和使用规定》，连续驾驶中型以上载客汽车、危险物品运输车辆超过4小时未停车休息或者停车休息时间少于20分钟的，一次扣12分；连续驾驶中型以上载客汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过4小时未停车休息或者停车休息时间少于20分钟的，一次扣6分。豫Q52298大客被交警曝光的多次疲劳驾驶，是否已达到上述处罚条件？交警部门是否依法进行了处罚？如果应当处罚而未处罚，交警部门该担何责？

大量交通事故包括重大、恶性交通事故表明，疲劳驾驶正在成为继酒驾、毒驾之后的另一个恐怖“杀手”，要求从立法和执法上加大对疲劳驾驶遏制打击力度的呼声日渐高涨。这次京港澳高速重大交通事故有无“疲劳驾驶”恶因，有待事故调查最终给出答案，但此事暴露出的疲劳驾驶问题及其巨大危害，应当引起有关职能部门和全社会的高度警惕。

责任编辑：张玉