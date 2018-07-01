专家：勿对禁塑令提过于理想化要求 客观分析效果

原标题：禁塑令的效果

漫画/曹一

王晓毅（中国社会科学院社会学研究所研究员）

通常所称的“禁塑令”包含几个相关文件，首先是国务院办公厅2007年颁布的《关于限制生产销售使用塑料购物袋的通知》，以及随后商务部、发改委等部门发布的两个管理办法和质检总局颁布的两个国家标准。这些文件的核心内容有两个，一是商场不能免费提供塑料袋，目的在于减少塑料袋的使用；二是生产企业不能生产超薄塑料袋。

零废弃联盟日前发布《限塑令十周年——商家执行情况调研报告》，调查显示，目前不少市场和超市仍在免费提供塑料袋，许多替代塑料袋的仍然是塑料制品，大部分塑料袋没有达到生产标准，而且由于网购、外卖等新服务兴起，塑料制品的使用大幅度增加。该报告认为，经过十年的实施，禁塑令未能起到应有的作用。

任何一项政策都很难得到百分之百严格实施，对禁塑令不应提出过于理想化的要求，而需要客观分析其实施效果。禁塑令的颁布，主要是因为塑料袋长期大量使用，已造成严重污染。由于超薄塑料袋使用后被随意丢弃，当年随处可见的景象是，树枝上、电线杆上或者建筑物上都悬挂着许多超薄塑料袋，造成了严重的视觉污染，而且人工去捡拾高空中的废旧塑料袋也很困难。制定塑料袋的生产标准，禁止超薄塑料袋的生产，主要目的是避免塑料袋的视觉污染。从这个目的来说，禁塑令的成效甚大。现在已经很少看到树枝上、电线杆上悬挂超薄塑料袋了，尽管塑料袋生产没有达到法定标准，但是随风飘浮的超薄塑料袋几乎没有了。

塑料袋有偿使用的规定，也并非完全没有发挥作用。调查表明，大部分连锁超市执行了塑料袋有偿使用的规定。那些对于价格比较敏感的群体，如退休的老年人，已经越来越多地在购物中使用可重复使用的购物袋，即使那些还在使用塑料袋的购物群体，也会减少用量，不会像免费塑料袋一样无限制使用。如果说塑料袋的污染存在着空中污染、土地污染和水体污染，禁塑令至少在很大程度上缓解了空中污染，使我们周边的环境不那么难看了。

而在减少土地污染和水体污染方面，禁塑令起到的作用实在是乏善可陈，如果苛刻一点说，在有些地方和领域，由于禁塑令实施后塑料袋变得更厚了，对土地和水体的污染也变得更严重了。总体看，按照实施十年来的趋势，限塑令难以改变目前塑料污染的状况。

首先，塑料袋充斥着日常生活的各个方面。进入超市就可以看到，塑料包装几乎无处不在，不仅生鲜需要塑料包装，而且各种加工食品和大部分百货也离不开塑料包装。与这些包装比较起来，购物袋仅仅是塑料包装中使用量最少的一种，即使顾客都不再用塑料购物袋，减少的塑料使用量也几乎可以忽略不计。比如瓶装水所使用的塑料瓶和外包装，就远比一个塑料袋使用的塑料多，一个塑料快餐盒也比一个塑料袋用了更多的塑料。从这一点看，禁塑令承担不起减少塑料使用的任务，有偿使用塑料袋的象征意义大于实际意义。

其次，实施禁塑令需要有替代的方案。生活方式转变使塑料几乎成为不可替代的消费，消费者可以选择不用塑料购物袋，但是却难以选择不用塑料垃圾袋，去超市购物可以自己带购物袋，却不得不将青菜装进一次性使用的塑料袋中去称重。塑料的不可替代性是问题的关键，要减少塑料垃圾，就要减少塑料消费，但是多数塑料消费已经成为刚性需求，目前几乎不可替代，而如果是不可替代的，不管如何收费，其使用量也很难减少。对于决策者来说，提供可替代的方案远比收费更重要，比如能否提供可循环使用的垃圾收集设备，以替代大量消耗的塑料垃圾袋？

再次，减少塑料垃圾要从大处着手。最多的塑料垃圾肯定不是塑料袋，想象一下，淘汰一件家用电器，会产生多少塑料垃圾？扔掉一堆小孩子的玩具，又增加了多少塑料垃圾？特别是大量低质量的塑料用品，很容易损坏并被丢掉，产生巨量的塑料垃圾。决策者要减少塑料垃圾，需要从生产者入手，让生产者减少塑料的使用量，提高塑料制品的使用寿命，并督促生产者承担回收处理的责任。

塑料制品之所以替代了其他材料制品，成为生活中的必需品，很大程度上是因为价格低，价格低又是因为对环境的污染没有被计入成本，而是由全社会承担了。如果将环境代价计入塑料制品的价格，那么塑料制品就会变得昂贵，就有可能被其他材料替代。减少塑料制品消费不仅要在消费环节发力，也需要在生产环节发力。

责任编辑：张玉