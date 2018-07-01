最新党内统计公报公布 中共党员总数达8956.4万名

原标题：中组部发布《2017年中国共产党党内统计公报》 中共党员总数达8956.4万名

中共党员队伍结构进一步优化

“七一”前一日，中央组织部发布《2017年中国共产党党内统计公报》。最新党内统计数据显示，截至2017年底，中国共产党党员总数为8956.4万名，比上年净增11.7万名。党的基层组织457.2万个，比上年增加5.3万个。数据表明，中央关于新形势下党员队伍建设和基层党组织建设的部署要求得到有效贯彻落实，党的生机与活力不断增强。

统计数据显示，党员总量稳中有升，发展党员质量进一步提高。自2013年实施发展党员总量调控以来，党员总量年均净增幅控制在1.5%以内。2017年，全国发展党员198.2万名，比上年增加7.1万名。其中，生产、工作一线的100.6万名，占50.8%；大专及以上学历的86.0万名，占43.4%；35岁及以下的161.3万名，占81.4%。

党员队伍结构进一步优化，基层党组织带头人队伍建设不断加强。党员队伍中，大专及以上学历党员4328.6万名，占48.3%；女党员2388.8万名，占26.7%；少数民族党员651.4万名，占7.3%。基层党组织带头人队伍素质进一步提升，54.4万名村党组织书记中，大专及以上学历占17.4%。其中，致富带头人占46.1%，外出务工返乡人员占6.8%，农村专业合作组织负责人占9.9%，大学生村官占0.5%。9.9万名社区党组织书记中，大专及以上学历的占59.9%。

基层党组织覆盖率不断提升，组织生活制度进一步落实。全国机关、事业单位党组织覆盖率为99.7%和95.2%，国有企业党组织覆盖率为92.8%。187.7万个非公有制企业已建立党组织，覆盖率为73.1%；30.3万个社会组织已建立党组织，覆盖率为61.7%。各地选派非公有制企业党建工作指导员56.7万名、社会组织党建工作指导员10.9万名。385.3万个党支部开展民主评议党员，参加民主评议党员人数由上年的7996.2万名增至8359.7万名。“三会一课”等党的组织生活制度得到较好落实，31个省（自治区、直辖市）全面推行支部主题党日活动。

此外，全国入党申请人1927.5万名，入党积极分子916.1万名。全国各级党组织共表彰先进基层党组织17.0万个，表彰优秀共产党员96.6万名，表彰优秀党务工作者16.8万名。廖俊波、黄大年同志被党中央追授 “全国优秀共产党员”称号。 据新华社

观察

体现控制总量要求

公报先是给出了两方面总体数据，分别为党员数量和基层党组织数量。

截至2017年12月31日，中国共产党党员总数为8956.4万名，比上年净增11.7万名，增幅为0.1%。中国共产党现有基层组织457.2万个，比上年增加5.3万个，增幅为1.2%。其中，基层党委22.8万个，总支部29.1万个，支部405.2万个。无论从党员净增人数和其增幅，还是从基层组织增加数量和其增幅上来看，2017年都是过去5年最低的一年。

党员净增人数逐年减少有一个大背景。2014年5月，中共中央办公厅印发《中国共产党发展党员工作细则》，此前的《中国共产党发展党员工作细则（试行）》是在1990年印发实施。修订后的《细则》将中央提出的“控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用”的总要求写入总则。

当时，中组部负责人就《细则》答记者问时说，以控制总量为重点，实行发展党员总量调控，使全国党员数量年均增长控制在适当速度，党员队伍保持适度规模。

而在发展党员情况方面，2017年，各地各部门共发展党员198.2万名，比上年增加7.1万名。可以看出，过去5年中，2017年首次比上年人数增加，共增加7.1万人，之前4年都在减少。且就总数来说，虽然2017年比上年人数增加，但在过去5年中，2017年发展的党员人数并不算多。

此处还是要提到《中国共产党发展党员工作细则》十六字总要求。控制发展党员人数是控制总量的方式之一，也是提高质量的结果之一。

以提高质量为核心

在提高质量上，中组部负责人曾表示，以提高质量为核心，坚持党员标准、加强培养教育、严格日常管理、严肃纪律要求，着力提高党员队伍整体素质。也就是说，在发展党员方面从严要求，对入党积极分子、发展对象、预备党员严格教育、严格管理、严格考察。

除此之外，在最新的公报中，发展35岁以下的党员占比最高，为161.3万名，占81.4%。在发展党员的职业和分布上，生产、工作一线发展党员人数最多，为100.6万名。也就是说，青年和生产、工作一线发展党员人数多、占比大。

去年公布的《2016年中国共产党党内统计公报》也特意指出，2016年在生产、工作一线发展党员95.3万名，占发展党员总数的49.9%，比上年提高0.2个百分点。

这是落实优化党员队伍结构的要求。在《中国共产党发展党员工作细则》中明确，重视从青年工人、农民、知识分子中发展党员，优化党员队伍结构。

推进非公企业党建

公报还指出，全国共有党的各级地方委员会3208个。其中，就社会组织党组织而言，全国30.3万个社会组织已建立党组织，占社会组织总数的61.7%。

社会组织的党组织在近些年也逐年增多，2017年占社会组织总数61.7%，2016年占社会组织法人单位总数的58.9%，提高17.3个百分点。

2015年9月，中共中央办公厅印发了《关于加强社会组织党的建设工作的意见（试行）》，要加大社会组织的党组织组建力度，推进社会组织党的组织和党的工作有效覆盖。其中明确，社会组织主要包括社会团体、民办非企业单位、基金会、社会中介组织以及城乡社区社会组织等。

同时，近年来非公有制企业党组织数量也在逐年增长，非公企业党建成为组织部门的工作重点之一，各地都在落实。例如，去年6月底，斗鱼网络主播党支部在武汉成立，成为全国500多个直播平台中成立的首家“网红党支部”，是推进非公企业党建工作的一个缩影。本组文/本报记者 高语阳

责任编辑：张玉