北京通州最年轻街道迎首任书记 系市政府迁往之处

原标题：倪德才：未来市政府所在街道首任书记

今年5月初，通州区政府下发通知，在原有的潞城镇辖区内成立潞源街道，并明确了街道四至范围，基本和行政办公区重合，这意味着北京市委市政府搬迁到行政办公区后，将坐落在潞源街道辖区内。此前先后担任通州区台湖镇镇长、党委书记共9年的倪德才，就任这个全区最年轻街道的首任工委书记。他透露已经组建了20多人的队伍，街道的三定方案也将出台，街道已经在对市级机关搬迁后的情况进行提前研究和准备。

台湖4个月清理29个工业大院

1969年出生的倪德才，此前在通州区台湖镇当了4年镇长，5年党委书记。他表示任职这些年最大的感受就是，领导干部要敢于担当，同时工作要往下推行，要靠基层干部和工作人员，必须带头打造有战斗力的队伍，党组织的地位举足轻重。

倪德才提出，台湖镇虽然地处城市副中心155平方公里外，但全镇要树立站在副中心建设最前线的意识，高标准要求自己。2017年全市启动疏解整治促提升专项行动，台湖镇全年拆违任务由60万平方米增加到了200万平方米，压力不仅仅是任务量的猛增，台湖镇过去形成了很多工业大院，上级对工业大院腾退并没有出台明确政策，只能靠在工作中摸索，倪德才带领镇二级班子成员，白天下村入户，与村干部、企业主、群众沟通，晚上开专题会研究，经过攻坚，打破了腾退工作困局，台湖镇用4个月时间清理工业大院29个，关停、清退企业997家，拆除违建305万平方米，超额完成了上级下达的任务。

演艺小镇发展定位受市领导肯定

演艺小镇的定位，也让台湖的文化产业集聚，国家大剧院舞美基地落户台湖，去年8月，市委书记蔡奇调研副中心建设时，特意听取了台湖镇总体规划编制情况汇报，对演艺小镇的发展定位给予充分肯定，强调要把台湖演艺小镇打造成为特色小镇的标杆。这些成绩的背后，是倪德才带领班子成员有针对性地研究，“未来的环球影城主题公园也挨着台湖，通州区过去没有太多文化设施，我们就研究探索给环球影城做配套，还请了专业机构帮我们做产业定位咨询”。

提前研究应对市级机关搬迁后的情况

今年5月，倪德才调任刚成立的潞源街道首任工委书记，未来的北京市委市政府就在街道的辖区内，提升街道的管理服务水平是重要任务。倪德才透露，目前街道已经从区里抽调精干力量，组建了20多人的队伍，离80多人的编制还有差距，区编办的三定方案近期将下发，接下来可能从全区甚至从核心城区选择优秀人才，尽快提升街道的管理服务水平。

倪德才介绍，“根据规划，城市副中心接下来几年内还将建成多个街道，对潞源街道的要求是打造成街道改革示范区”，为了达到这个标准，他已经去核心城区甚至上海、杭州学习经验，“很多方面可以探索，比如加强服务的延时，让有需要的人在8小时以外也能找得到人给他解决问题，市级机关入驻后，人员增多，是全新的情况和局面，怎么应对，已经在提前做这方面准备工作”。文/本报记者 李泽伟

责任编辑：张玉