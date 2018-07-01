北京地铁6号线涂“光触媒”除味儿 细菌数减少80%

原标题：北京地铁6号线涂“光触媒”除味儿

6月28日，北京地铁6号线，暑假前，6号线列车都将穿上“光触媒”外衣，以降低车厢内汗臭味。图/视觉中国

北京高温天气已持续多日，近日不少乘客反映，早晚高峰，地铁车厢内的异味儿令人难以忍受。北京地铁官网信息显示，6月以来，地铁6号线工作日日均客运量达到100万人次，周末日均客运量也超过50万人次。

为解决乘客反映的问题，近日，6号线率先尝试在车厢内运用黑科技“光触媒”除臭杀菌。检测结果显示，使用光触媒后车厢内细菌总数减少了80%。据介绍，下一步将根据情况将光触媒推广到更多线路。

据介绍，目前光触媒主要用于空气净化、水处理等环保领域，将光触媒运用于净化地铁内空气，在北京尚属首次，在国内也不多见。

[实验]

车厢内细菌数减少80%

在光触媒正式运用到车厢内前，6号线列车“悄悄”进行了一场实验。

北京地铁运营一分公司安全质量部副部长刘畅介绍，在批量使用光触媒之前，地铁相关负责人、技术人员特意错开早晚高峰，在9点到13点之间做了一次实验，测试了光触媒在车厢的实际效果。技术人员选取了一辆返程的6号线地铁，在其中一节车厢涂上光触媒，由第三方检测机构对涂抹光触媒前后的车厢空气质量进行检测。

刘畅介绍，在涂抹光触媒之前，实验人员先检测了车厢内部空气的各项指标，随后运用高压设备，将第一层光触媒涂抹在车厢的天花板、侧壁、地面和坐椅等乘客可以接触到的地方，这一层主要起到快速杀菌和去除异味的作用。涂完第一层光触媒后，再涂第二层，第二层主要为了能够长时间杀菌和消除异味。

涂完两层光触媒后，为了让光触媒涂层在车厢中形成膜，并充分发挥作用，车厢封闭静置了3到4个小时。最后，实验人员再次对车厢内的空气进行检测。

检测结果显示，使用光触媒后车厢内部的空气质量有了明显提升，空气中甲醛和苯的含量分别下降了64%和50%，细菌总数减少了80%。“当然，在使用光触媒之前，车厢内的空气也是达标的。”刘畅说。

[安全]

无色无味对人体没影响

实验结束后，光触媒开始批量运用到6号线所有列车车厢。从6月初施工至今，6号线所有64辆列车已基本完成光触媒的喷涂，预计下周工程将全部完工。喷涂一次光触媒产品的有效期为3个月，之后需要继续在车厢内进行补喷。刘畅介绍，安装光触媒的时间也错开了早晚高峰期，尽量减少对乘客的干扰，施工时间基本上在9点到13点，以及19点半到23点半。

目前在地铁中使用的光触媒产品是无色无味的，对人体没有影响，乘客在乘车过程中不会对它产生直接的感受，“或许有的乘客能闻出车厢内气味的变化。”刘畅说。

记者随机采访了乘坐6号线的几位乘客。市民刘先生住在6号线青年路站附近，平时经常乘坐6号线出行，当被告知车厢内安装了光触媒后，“没注意到。”他说。另一位在京工作的吴女士同样也没有注意到车厢内有明显变化，“可能空气稍微好了一些。”

6号线地铁是光触媒产品在北京地铁的第一个试点，“之所以选择先在6号线使用光触媒，是因为6号线早晚高峰期满载率比较高，车厢内人多拥挤，异味和细菌相对多一些。”刘畅说。

据刘畅介绍，如果光触媒在地铁6号线的试用情况良好，下一步可能将光触媒推广到全市地铁线路。

■ 科普

光触媒多用于防污除臭等环保领域

北京大学化学学院教授徐东升介绍，光触媒是一种光半导体材料的总称，它以纳米级二氧化钛为代表。在紫外线作用下，光触媒能产生强烈的催化降解功能，激发氧化还原反应，将空气中的有害物质，如甲醛和苯分解为无害的水和二氧化碳，还可以破坏细菌的内部组织，有效杀灭多种细菌。

徐东升认为，将光触媒运用到地铁车厢中净化空气，在技术和原理上都是可行的。光触媒虽然必须接触到光照才能发挥作用，但地铁车厢内的灯光条件足以满足光触媒的这一需求，从而让它起到分解空气中的有害物质、去除车厢内异味的效果。

中国固态离子学学术会议资料显示，在国际上，光触媒目前已成为解决环境污染治理问题的重要基础技术。近年来，光触媒已在防污、抗菌、除臭、空气净化、水净化等多个环保领域达到实用化水平。

美日韩等发达国家很早就加入到光触媒研发行列，并将其投入到环保领域。例如，美国宇航空间站净化工程、海上油污降解工程和日本公交公司、地铁站的消毒工程等，都使用光触媒进行处理。早在2005年，日本国内的光触媒及相关产品市场规模已达1200亿日元（约合人民币71.7亿元）。上世纪90年代，日本就已申请了众多光触媒应用方面的专利。

新京报见习记者 黄哲程

责任编辑：张玉