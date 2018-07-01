北京统一城区小巷广告牌:商户可选颜色等设计方案

原标题：本市统一城区背街小巷广告牌

高度统一颜色各异 “大统一”与“小特别”相结合

高低不一、花样字体、版式风格不同……这样的门店招牌正在从城区的背街小巷中消失。北京青年报记者注意到，近来朝阳区小关街道、团结湖街道的多条背街小巷里的商户门店招牌正在拆除，一些新挂上的招牌与以前相比发生了较大变化。北青报记者在采访中了解到，这是街道统一进行的背街小巷整治项目之一，更换招牌的费用由政府承担，在招牌高度、字体及大小统一的前提下，商户可自行选择颜色等设计方案。接下来这种“大统一”与“小特别”相结合的门店招牌还将出现在更多街道。

现场

门店招牌拆除等待换新

“你们招牌怎么没了？”“回头统一换新的，正等呢。”6月28日下午，家住姚家园路的杨奶奶在附近的一家连锁菜店买菜时好奇地问店员。不光是蔬菜店，隔壁的东北饺子馆的牌子也已拆除，暂时用一条横幅提醒附近居民该店仍在营业。北青报记者顺着姚家园路往东，300米范围内已有十余家店铺拆除了原有的招牌。一家烤鱼店的工作人员说：“大概半个月前接到通知，说把我们这条街的商户招牌都统一换了，目前正在等待更换。”

惠新里社区西门进来的一条小巷的门店招牌也发生了较大变化，这条路上相邻的10家店铺里，有8家门店已经从以前大小不一、五花八门的广告牌匾，换成了更加整齐统一的风格：同样高度、同样白色字体，底色有绿色、黄色和深红色等。

不光在朝阳区，西城区西四南大街也在进行这样的准备。因邻近西单商业街，大街两旁曾密密麻麻矗立着几百块大小不一的广告牌匾，这些五颜六色的广告牌匾种类繁多，有老字号餐厅、婚纱影楼、水果店、咖啡馆，而且大小不一，显得杂乱无章。去年年底，西城区西长安街街道为加强城市精细化管理，合理开发利用城市空间资源，提升西单地区的城市环境品质，利用半个月的时间，启动集中清理西单北大街至西四南大街广告牌匾的专项行动，全面清理建筑屋顶、墙面的广告牌匾，恢复建筑物的原貌。

调查

高度字体大统一 颜色风格小特别

小关街道的相关负责人告诉北青报记者，为了提升城市环境品质，像惠新里社区西门小巷这样的广告牌匾整治早在去年年底就已在多个区域开展。“惠新里社区是从今年4月开始形成设计方案，并与商户进行沟通。在前期准备完成后，今年6月，小关街道开始对惠新里社区西门的这条小巷实施广告牌匾安装，费用由政府承担。”

由于门店招牌更加直观，相比其他背街小巷整治项目的效果来说，广告牌的更换更容易受到关注。该负责人说，“在大小、字体统一等大前提下，牌匾颜色设计充分尊重商户的意见，既有‘大统一’又有‘小特别’。尽量不改变商户特色，保持牌匾的多样性。”北青报记者在现场看到，除了水果店、小型餐馆等，连锁店面如链家和我爱我家等，底色仍是具有商家特点的绿色、黄色等。

据悉，去年小关街道在辖区大街上给98家门店的招牌进行了统一更换，今年预计将完成100个商户招牌的更新。

多区广告标识将统一规划更换

除了朝阳区，东西城区也正在进行相应的规划。西城区西长安街街道的相关负责人介绍，经过前期详细的摸查取证，西单北大街至西四南大街清理广告牌匾的专项行动涉及商家门店131家，户外广告牌匾224处。下一步，西城区将对西单北大街至西四南大街的广告标识实施统一规划和更换，费用有望由政府负担，同时西单商业街的广告牌匾也将进行规范，以提升西单地区的城市环境品质。

在东城区东花市街道的东花市大街上，也有数十家商户近期涉及整治提升工作。据了解，东花市街道专门出资，为街上的商户拆除了违建和避风阁，并提供整体性的商铺规划。商户的门脸已被统一进行规划设计，打造复古风格，周边还增加了绿化。

北青报记者了解到，东城区已经有部分街店面做了统一招牌。在东城区东花市街道鼎新路23号楼楼底一排百余米长的店面已经修葺一新。麻辣烫店、24小时便利店、水果店、饺子铺等8家店铺一字排开，各色的店名字体安装在统一的黑色底板上，外立面全部采用了黑框玻璃的形式，看起来整齐划一。

本组文并摄/本报记者 张小妹 蒋若静 李天际

责任编辑：张玉