原标题：606名在京外籍人士获中国“绿卡”首次下放受理权限至朝阳顺义 “千人计划”北京占两成

国家移民管理局今年4月2日挂牌成立以来，指导北京公安出入境部门优化外国人申请永久居留审核流程。两个月来，606张外国人永久居留身份证已由北京公安出入境部门送至在京外籍人员手中。据了解，此次在京取得永久居留资格的人员，既包括国家“千人计划”引进人才、中关村外籍高层次人才、北京市服务业领域高层次人才、外籍华人，还有重点产业领域优秀企业家、高级管理和技术人才以及其配偶子女。

中国籍人才外籍家属纳入直通车

国家移民管理局挂牌成立以来，紧密围绕国家人才发展战略，指导包括北京公安出入境部门在内的全国公安出入境部门进一步健全完善审批制度，优化外国人申请永久居留审核流程，两个月内共审批1881名符合条件的外籍人士在华永久居留。其中，606张外国人永久居留身份证已由北京公安出入境部门送至在京外籍人员手中。

2016年，公安部推出支持北京创新发展的20项出入境政策措施，服务在北京创新创业的外籍高层次人才、外籍华人、创业团队外籍成员和外籍青年学生四大类外籍人才，特别是在中关村大街设立全国唯一的公安部授权直接办理外籍人员永久居留“直通车”，将申请时限缩短至50个工作日。目前，办理“直通车”已为中关村外籍高层次人才及家属办理永久居留468人。

2018年以来，北京市公安局会同中关村管委会进一步研究提出7项支持中关村引进外籍人才的出入境政策创新意见，获得公安部批准实施。其中，将中国籍高层次人才外籍家属纳入“直通车”范畴、外籍人才子女可在北京口岸办理学习签证入境、外籍科研辅助人员办理工作类居留许可等政策，进一步解决了高层次人才的后顾之忧。

首次下放受理权限至朝阳顺义

2017年5月2日，朝阳区、顺义区两个外国人出入境服务大厅正式揭牌，标志着公安部批复北京市服务业扩大开放综合试点示范区（朝阳区、顺义区）10项出入境政策措施（以下简称“新十条”）正式启动实施。市公安局首次试点将受理外籍人才出入境相关事项的受理权限下放到区一级，分别在朝阳和顺义区设立了外国人出入境服务大厅，提供政策咨询、申请受理、证件发放等一站式服务。

“新十条”重点面向金融、科技、文化、商务、旅游等符合首都城市战略定位的服务业企业。朝阳、顺义两个示范区分别突出总部、商务、金融、文化和临空经济等服务业领域，将朝阳区“凤凰计划”“国际高端商务人才”和顺义区“梧桐工程”“临空经济高端人才”等纳入了服务范围，受益人群面更宽，领域更广。

“新十条”落地后，北京市初步形成了中关村科技服务人才、朝阳区商务服务人才、顺义区临空经济服务人才三位一体的外籍人才引智布局，进一步促进了外籍人才要素的流动，逐步形成适应首都服务业国际化发展的高端人才集聚新优势。

“千人计划”北京占两成

“千人计划”是我国目前最高层次的海外人才引进计划。截至目前，我国共引进14批近8000名海外高层次人才，包括发达国家科学院院士50余人，涵盖了所有省（区、市）。其中北京市1500余名，占总数的20%。

北京市现已为包括2014年度材料领域“世界技术奖”唯一获奖人王中林院士、射电望远镜项目首席科学家李菂博士、可燃冰试采工程首席科学家卢海龙教授等在内的645名“千人计划”人才及其外籍家属办理了在华永久居留。

外国人永久居留身份证不仅为海外高层次人才及其家属提供了生活便利，解决了他们的后顾之忧，也让海外高层次人才及其家属感受到身份的认同感和归属感，在很大程度上激励了他们科研攻坚热情，更好地为我国社会经济发展提供智力支撑。 文/本报记者 匡小颖

责任编辑：张玉