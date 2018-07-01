泰国13人足球队疑洞穴内失联 中国救援队抵泰搜救

原标题：中国救援队赴泰搜救失联少年足球队

救援队在做下水搜索前的准备工作

救援队下水搜索

当地时间6月23日，泰国一支包括12名少年和1名成人教练的足球队在溶洞探险中失踪，至今已有7天。中国驻清迈总领馆已向泰方表示，中方愿根据泰方需求提供力所能及的帮助。

昨天，北京青年报记者从中国驻清迈总领馆处获悉，已有中国救援队抵达事发现场开展救援工作。据了解，目前现场正采取多种方式开展救援工作，但截至北青报记者发稿时，尚未发现失踪者。救援人员称，根据洞穴此前的测绘情况，被困者可能位于洞穴内的一处高地。洞穴专家也表示，在食物耗尽、有水的情况下，人最多能存活两个星期，因此失踪者仍有生还的可能。

12少年进洞探险失踪

当地时间6月23日下午，一支泰国少年足球队的12名小球员和1名教练员进入泰国北部清莱府坦銮—坤南南暖森林公园坦銮洞穴群后失联。失联足球队员最小11岁，最大16岁；教练25岁。当天训练结束后，他们进入洞穴群。一名队员的母亲发现孩子没有回家，因而报警。搜救人员在洞口和其中一个洞穴发现了属于他们的背包、鞋、自行车。

据中国驻清迈总领馆当地时间6月29日介绍，近日，泰国少年足球队13人在清莱府溶洞失踪后，泰国国内外多支救援队连日持续工作仍无果。此次事件也引起了国际社会和救援组织的高度关注。

事件发生后，驻清迈总领馆高度重视并持续关注，已联系泰国政府设在清莱府的救援指挥部，表示中方愿根据泰方需求提供力所能及的帮助。

当地时间6月29日下午，应泰国方面邀请，北京平澜公益基金会首批6名洞穴搜救专家在中国驻泰国大使馆和驻清迈总领馆协助下，顺利抵达清迈国际机场。驻清迈总领馆代总领事潘瑾及工作人员前往机场协助。救援队携带了水下机器人、潜水设备、三维成像仪等设备，自清迈机场径赴清莱府参加搜救工作。

队长王英颉表示，该基金会所属的救援队有在缅甸、尼泊尔等国救援的经验。本次救援将综合施策，通过洞潜、竖井探井、航空救援等方法多管齐下，希望能够帮助泰方解救被困人员。

昨天，中国驻清迈总领馆的工作人员告诉北青报记者，目前，已有中方救援队抵达涉事溶洞开展救援工作。“泰方对于中国救援队非常重视，在通关、救援设备报关等方面都予以协助，让救援人员能够在最短的时间内办好入境手续，及时抵达救援现场。大家都希望在各国救援力量的合作下，能够顺利救出失踪者。”

抽水机“与时间赛跑”

据了解，13名失联者进入的坦銮洞穴群内有多个大型洞穴，大约10公里深，由数条狭窄通道连接，洞内地形复杂。当地23日起持续降雨，形成洪水，灌入洞穴群，部分洞穴积水。

救援人员25日晚间在第二个洞穴发现几个背包和几双鞋子。参与搜救的泰国海军中尉那坡瓦26日说，相信孩子们曾从那里继续往里走，到达第三个洞穴。

绿舟应急救援联盟的搜救人员孟志刚告诉北青报记者，他们也收到了泰方搜救指挥部的邀请，5名队员已前往现场救援。孟志刚展示的现场视频显示，当地正在用强力的排水设施从洞内抽水，“抽出的水几乎是一个小水库的量了。”

在救援前线指挥的清莱府府尹那荣萨介绍，目前多个搜救方案正在同时进行，包括用高压水泵将洞内雨水抽出、在山洞末端及岩壁上钻洞、将搜救人员从山体上方勘测出的竖井送入洞内以及派蛙人搜寻失联人员等。

“这些方案以抽水为主，目前我们增加了数十台水泵，趁着不下雨，加紧排出洞里的洪水。在与时间赛跑的同时，我们向洞里传声，将盛放食物、水和手机的包裹投入洞中，希望让失联人员获知我们在全力搜寻。”那荣萨说，“考虑到他们已多日被困在密闭、幽暗的空间，我们为每名失联人员配备了专门的医生。”

失踪者尚有生还可能

少年足球队失踪的消息令家属焦急不已。几名失踪男孩的亲属25日在主洞口哭喊。一名母亲哭着说：“儿子，出来吧，我在这里等你。”另一名母亲跪在男孩们的自行车附近祈祷，问：“我的孩子在哪里？” 13岁的失踪者蒙空的母亲南洪·汶边说，她23日晚间起一直等在主洞口。“我一直没睡，希望所有人能安然无恙地出来，我儿子是一个强壮的男孩，我仍抱有希望。”

在山脚负责接送的一名司机一整天都没有离开过事发现场附近，帮着山下人员递送物资上山，途中还运送了几位从外府自费前来支援搜救行动的志愿者。“我们不知道能做什么，只愿为救援行动略尽绵力。以前这个山洞曾有过走失10多天后平安归来的探险者，我相信孩子们仍然活着，希望天空晴朗，让救援队顺利开展工作。”他说。

孟志刚告诉北青报记者，涉事洞穴入口等部分是成熟的旅游区，内部也曾有过多次测绘。根据以前的测绘结果，在洞内有一处地势较高的位置，探洞爱好者将这处高地称为“芭提雅海滩”。目前搜救人员推测，被困者可能在发现出口被水堵住之后，向内部行进，在这处“芭提雅海滩”避难。但由于距离主洞口较远，救援还需要进一步推进才能抵达这里。

一些洞穴专家认为，这支队员年龄在11岁至16岁的足球队及其25岁的教练身体素质比常人好。据悉他们并非第一次入洞探险，对该洞的地势有一定认识，且应随身携带着食物。在食物耗尽、有水的情况下，人最多能存活两个星期，因此他们仍有生还的可能。

但专家同时指出，该山洞顶端的石灰岩在雨季滴水较多，洞中某些区域水位高达7米，被困者的衣服很可能被打湿，加上洞中温度较低，长期困在幽闭空间导致心理变化，他们的境遇仍较危险，救援刻不容缓。截至北青报记者发稿时，救援人员尚未发现失踪者。文/本报记者 屈畅 综合新华社

供图/新华社

责任编辑：张玉