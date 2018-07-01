2018年版自由贸易试验区负面清单公布

原标题：二〇一八年版自由贸易试验区负面清单公布

本报北京6月30日电 （记者陆娅楠）为贯彻落实习近平总书记在博鳌亚洲论坛年会上重要讲话精神，经党中央、国务院同意，国家发展改革委、商务部于6月30日以第19号令，发布了《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018年版）》（以下简称2018年版自由贸易试验区负面清单），自2018年7月30日起施行，适用于所有自由贸易试验区。修订后，自由贸易试验区负面清单由2017年版95条措施减至2018年版45条措施，在全国负面清单开放措施基础上，在更多领域试点取消或放宽外资准入限制。

2018年版自由贸易试验区负面清单仍沿用“说明+列表”的模式。在放宽市场准入方面，除与全国外资准入负面清单一致的开放措施外，自由贸易试验区负面清单在种业、油气、矿产资源、增值电信、文化等重要领域提出了新的举措，进行更高水平的对外开放。在负面清单口径方面，对标国际规则，主要列示股比要求和高管要求等外资准入方面的特别管理措施，实现与全国外资准入负面清单的可对比；对于非常规投资范畴的内容、内外资一致的管理措施、部分行业的审批要求等，原则上不单独列示，按照现行规定执行。同时，为保持延续性，2018年版自由贸易试验区负面清单在部分条目后用括号标注了来自2017年版负面清单的资质条件、业绩要求等内容。

自由贸易试验区负面清单在全国开放措施的基础上，进一步提出更为开放的试点措施：将小麦、玉米新品种选育和种子生产外资股比由不超过49%放宽至不超过66%；取消石油、天然气勘探、开发限于合资、合作的限制；取消禁止外商投资放射性矿产冶炼、加工及核燃料生产的规定；取消演出经纪机构须由中方控股的限制；将设立文艺表演团体由禁止投资改为中方控股；将上海自由贸易试验区原有28.8平方公里区域试点的增值电信开放措施推广到所有自贸试验区，包括取消存储转发类业务、呼叫中心业务、国内多方通信服务业务、上网用户互联网接入服务业务外资股比限制，国内互联网虚拟专用网业务外资股比不超过50%。

《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2017年版）》同时废止。

责任编辑：刘德宾 SN222