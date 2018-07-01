2018年版自由贸易试验区负面清单公布

原标题：二〇一八年版自由贸易试验区负面清单公布
本报北京6月30日电 （记者陆娅楠）为贯彻落实习近平总书记在博鳌亚洲论坛年会上重要讲话精神，经党中央、国务院同意，国家发展改革委、商务部于6月30日以第19号令，发布了《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018年版）》（以下简称2018年版自由贸易试验区负面清单），自2018年7月30日起施行，适用于所有自由贸易试验区。修订后，自由贸易试验区负面清单由2017年版95条措施减至2018年版45条措施，在全国负面清单开放措施基础上，在更多领域试点取消或放宽外资准入限制。
2018年版自由贸易试验区负面清单仍沿用“说明+列表”的模式。在放宽市场准入方面，除与全国外资准入负面清单一致的开放措施外，自由贸易试验区负面清单在种业、油气、矿产资源、增值电信、文化等重要领域提出了新的举措，进行更高水平的对外开放。在负面清单口径方面，对标国际规则，主要列示股比要求和高管要求等外资准入方面的特别管理措施，实现与全国外资准入负面清单的可对比；对于非常规投资范畴的内容、内外资一致的管理措施、部分行业的审批要求等，原则上不单独列示，按照现行规定执行。同时，为保持延续性，2018年版自由贸易试验区负面清单在部分条目后用括号标注了来自2017年版负面清单的资质条件、业绩要求等内容。
自由贸易试验区负面清单在全国开放措施的基础上，进一步提出更为开放的试点措施：将小麦、玉米新品种选育和种子生产外资股比由不超过49%放宽至不超过66%；取消石油、天然气勘探、开发限于合资、合作的限制；取消禁止外商投资放射性矿产冶炼、加工及核燃料生产的规定；取消演出经纪机构须由中方控股的限制；将设立文艺表演团体由禁止投资改为中方控股；将上海自由贸易试验区原有28.8平方公里区域试点的增值电信开放措施推广到所有自贸试验区，包括取消存储转发类业务、呼叫中心业务、国内多方通信服务业务、上网用户互联网接入服务业务外资股比限制，国内互联网虚拟专用网业务外资股比不超过50%。
《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2017年版）》同时废止。
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 王岐山获聘新职务 上一任是李源潮
- 【 军事 】 出鞘：那些年被美国吹捧过的中国武器
- 【 财经 】 湖南省委某领导暗访长沙楼市后震惊
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 黄毅清曝有黄奕偷漏税证据
- 【 科技 】 电商专供套路多 真相或是偷工减料
- 【 教育 】 暑假清华需刷脸进门 参观要提前7天预...
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有