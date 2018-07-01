2017年中国共产党党内统计公报公布

原标题：二〇一七年中国共产党党内统计公报

截至2017年12月31日，中国共产党党员总数为8956.4万名，比上年净增11.7万名，增幅为0.1%。

中国共产党现有基层组织457.2万个，比上年增加5.3万个，增幅为1.2%。其中，基层党委22.8万个，总支部29.1万个，支部405.2万个。

一、党员队伍情况

党员的性别、民族和学历。女党员2388.8万名，占党员总数的26.7%。少数民族党员651.4万名，占7.3%。大专及以上学历党员4328.6万名，占48.3%。

党员的年龄。30岁及以下党员1331.4万名，31至35岁党员902.3万名，36至40岁党员823.3万名，41至45岁党员890.0万名，46至50岁党员888.8万名，51至55岁党员941.7万名，56至60岁党员660.6万名，61岁及以上党员2518.3万名。

党员的职业。工人（工勤技能人员）664.8万名，农牧渔民2549.9万名，企事业单位、民办非企业单位专业技术人员1355.5万名，企事业单位、民办非企业单位管理人员948.7万名，党政机关工作人员754.2万名，学生178.8万名，其他职业人员750.4万名，离退休人员1754.0万名。

二、发展党员情况

2017年，各地各部门共发展党员198.2万名，比上年增加7.1万名。

发展党员的性别、民族、年龄和学历。发展女党员81.0万名，占40.8%。发展少数民族党员21.0万名，占10.6%。发展35岁及以下党员161.3万名，占81.4%。发展具有大专及以上学历的党员86.0万名，占43.4%。

发展党员的职业和分布。工人（工勤技能人员）12.5万名（其中农民工0.9万名），企事业单位、民办非企业单位专业技术人员26.0万名，企事业单位、民办非企业单位管理人员20.3万名，农牧渔民35.8万名（其中外出务工经商人员1.4万名），党政机关工作人员11.3万名，学生69.9万名，其他职业人员22.4万名。在生产、工作一线发展党员100.6万名。

三、党内表彰情况

2017年全国各级党组织共表彰先进基层党组织17.0万个，表彰优秀共产党员96.6万名，表彰优秀党务工作者16.8万名。党中央追授廖俊波、黄大年同志“全国优秀共产党员”称号。

四、申请入党情况

截至2017年底，全国入党申请人1927.5万名，入党积极分子916.1万名。

五、党组织情况

党的地方委员会。全国共有党的各级地方委员会3208个。其中，省（区、市）委31个，市（州）委397个，县（市、区、旗）委2780个。

城市街道、乡镇、社区（居委会）、建制村党组织。全国8439个城市街道、31726个乡镇、100602个社区（居委会）、547152个建制村已建立党组织，覆盖率均超过99%。

机关、事业单位党组织。全国23.2万个机关单位已建立党组织，占机关单位总数的99.7%。51.6万个事业单位已建立党组织，占事业单位总数的95.2%。

企业党组织。全国18.5万个公有制企业已建立党组织，占公有制企业总数的91.2%。187.7万个非公有制企业已建立党组织，占非公有制企业总数的73.1%。

社会组织党组织。全国30.3万个社会组织已建立党组织，占社会组织总数的61.7%。

（注：本公报部分合计数或相对数由于单位取舍不同而产生的计算误差均未作机械调整。）

责任编辑：刘德宾 SN222