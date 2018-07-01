第83集团军政委党报撰文:用实事求是尺度检验工作

原标题：用实事求是尺度检验工作成效（金台点兵）

卢少平

2014年10月，全军政治工作会议在福建省上杭县古田镇召开，习近平主席带领与会代表重温我党我军光荣历史和优良传统，接受思想启迪和精神洗礼，重整行装再出发，军队政治生态焕然一新。古田会议对新时代思想政治工作有重要启示，必须坚持实事求是原则和科学创新精神，发扬我军政治工作的优良传统，开创新时代政治工作的新局面。

用实事求是尺度检验工作成效。实事求是是古田会议精神的灵魂，是我党我军的基本思想方法和工作方法。古田会议探索形成了坚持党指挥枪、集体领导、党内教育、官兵一致等建党建军基本规律，通过解放思想来统一思想。开展新时代思想政治工作，要始终在心里装着实事求是，凡事先用这个尺度量一量长短、用这杆秤称一称轻重，确保想问题、作决策、谋发展符合部队实际和客观规律；用行动落实实事求是，坚持查实情、说实话、办实事、求实效，不干违背规律的事，不搞劳民伤财的景，不走教条主义的路；靠成果检验实事求是，经常复盘、审视所做的工作到底结的是虚果还是实果，能否经得起实践检验、群众检验、历史检验。

以“脱鞋下田”作风深入基层一线。古田会议能够取得成功，与红四军前委特别是毛泽东同志深入基层一线、扎实细致调研是分不开的。部队思想政治工作，必须坚持重心向下不偏移，深入基层、深入连队、深入官兵，做到帮抓指导到一线、化解矛盾到一线、服务保障到一线，用基层是否满意来检验工作指导，用基层建设好坏来衡量工作成败；调查研究求精准，经常带着问题蹲连住班，全面而不是片面地、系统而不是个别地、深入而不是肤浅地、定量而不是定性地了解掌握基层情况，获取接地气、冒热气的第一手资料，深入“解剖麻雀”、找准对策措施。

靠“士兵至上”理念撬动官兵心灵。政治工作归根到底是做人的工作。习主席指出，要分析研究官兵思想观念、价值取向、行为方式、精神文化需求，找到穴位、把准脉搏，有的放矢做好工作。思想政治工作必须奔着官兵的“活思想”，坚持用真理说服人、用真情感染人、用真实打动人，做到“面对面”，掌握官兵所思所想、所忧所盼；做到“心贴心”，注重换位思考、将心比心，耐心细致做好一人一事的思想工作；做到“实打实”，有什么问题就解决什么问题，什么办法管用就采取什么办法，以真心实意的工作取信官兵。

发扬开拓创新精神紧跟时代步伐。古田会议最鲜明的特征就是创新，开创的全新理论、开辟的全新道路、创立的建党建军原则和制度，使我军脱胎换骨成为党领导下的新型人民军队。思想政治工作只有紧跟时代不断创新，才能永葆生命力。坚持转变观念谋创新，积极适应新体制新编制新环境，既要开创新的工作思路，同时延续好的传统做法；同时要在思路和做法上保持与时俱进；还要坚持管用的老思路，探索有益的新做法。坚持及时总结促创新，一以贯之地传承管用的经验做法，把零散做法系统化、成形经验制度化，推动感性认识升华为理性认知。坚持紧跟时代抓创新，积极拓展强军网、互联网和“两微一端”等政工新阵地，用好大数据、云计算、人工智能等前沿信息技术，把官兵带进信息化新时代。

（作者为陆军第83集团军政治委员、少将）

责任编辑：张玉