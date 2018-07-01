人民日报：时刻把农民主体地位放在心上

原标题：时刻把农民主体地位放在心上（话说新农村）

高云才

《 人民日报 》（ 2018年07月01日 09 版）

实施乡村振兴必须具备历史耐心，倾听农民呼声，坚持农民广泛参与，始终尊重农民主体地位

在实施乡村振兴的过程中，一些地方和个人积极性很高，但往往事与愿违。广东省湛江市遂溪县官湖村原村民陈生投资2亿多元，为全体村民免费建设258套别墅，结果因为分配问题，出现了种种矛盾。表面看，只是村民“不患寡而患不均”；深层次看，是农村治理体系没有理顺，村民的意愿没有得到充分的尊重。一个村容村貌整齐而邻里不睦、鸡飞狗跳的乡村，肯定不是陈生想要的愿景，更不是村民想要的结果。

要防止农民意愿被“挤出”。干部们常常犯嘀咕，给农民办好事，农民还有什么不情愿的呢？但农民会说，征求了大伙儿的意见没有？村里的小学要不要翻修？老张老李家中间的村道由于两家互相侵占变得越来越窄怎么办？这些事务，没有村民的参与，推进过程中没有体现农民的意愿，就会带来这样或那样的问题。

农民的意愿，在村里比什么都重要。小官巨贪、微腐败，没有农民的主动参与，甚至连发现问题的线索都不好找。解决乡村的“关键小事”，处处都要体现农民的意愿。推进农村厕所革命、畜禽粪污废弃物处理、小型水利工程建设，点点滴滴，没有农民的意愿，问题解决起来就会拖泥带水。乡村振兴措施行不行，关键是看农民高兴不高兴。有怨气，就要警惕和整改；高兴了，就应坚持和推进。

要防止农民主体地位被“挤出”。农产品价格波动大，农民不光要在家里搞好种植、养殖，还要瞪大眼睛紧盯市场变化。如果一厢情愿地推动农民进行结构调整，效果肯定会打折扣。10年前，云南省人工种植的台地茶每公斤卖到20元左右，基层干部想着扩大种植规模就会实现农民增收，于是，砍掉了山头上那些产量低、叶子粗大、长相不好、价格低又不好卖的古树茶。10年过去了，台地茶价格还匍匐在每公斤20元到30元，而古树茶的价格已经冲到了每公斤3500元左右。当年有古树茶的茶农直跺脚，对村干部翻起了白眼。

还有一些地方，甚至完全代替农民选择种什么或不种什么。结果，产量上去了，市场又不买账，农民还不满意。传统上，西部地区适宜种植小麦、玉米、高粱、土豆，但一些干部看不到当地的资源禀赋优势和市场竞争潜力，大力度、大面积地推进葡萄、苹果、梨、大枣、猕猴桃种植，迫于诸多压力，农民不得不全力跟上。遇到市场行情讲得过去时还好，一旦产品滞销，受伤和落泪的还是农民。惨痛的教训反复证明着一个道理：市场经济中处于主体地位的始终是农民，农民的意愿要充分尊重。

更要防止农民利益被“挤出”。农村土地制度改革的推进，极大地促进了农村生产要素的流动，激发了土地要素的价值潜力，农村土地流转成了实现产业振兴的大趋势。农村土地流转遇到两个事关农民切实利益的现实课题，一是价格，即土地流转价格是多少和谁来确定流转价格，二是规模，即土地流转规模究竟是多大合适和谁来确定土地流转规模。流转价格过低，农民利益直接受到“挤出”；规模过大，农民就业直接受到“挤出”。另外，在土地流转过程中，城市工商和社会资本下乡，这些下乡的资本赚钱了倒好，如果不赚钱，拍屁股走人，那农民利益咋保障？资本下乡需要引导和规范，是帮助老乡，推动乡村振兴，而不是代替老乡，甚至坑了老乡。

推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，乡村振兴战略顺应城乡关系阶段性变化，遵循农业农村现代化建设规律，是一个关乎全局、关乎根本、关乎长远的重大战略部署。在推进乡村振兴的历史进程中，必须具备历史耐心，倾听农民呼声，坚持农民广泛参与，始终尊重农民主体地位。

责任编辑：刘德宾 SN222