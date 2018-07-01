人民日报：“有机”标签不可一贴了事

原标题：“有机”标签不可一贴了事（三农杂谈）

赵永平

《 人民日报 》（ 2018年07月01日 10 版）

有机蔬菜以假乱真的案例让不少消费者揪心。花高价买有机菜，本来图的是原生态、安全放心，没想到商家玩猫腻，贴着有机标签，却检出多种禁用的农药残留，这样的有机菜咋能让人放心？

伴随消费升级，人们不再满足于吃饱，开始追求吃好。购买农产品时，更在意营养如何、是否安全。市场“指挥棒”引领，各地纷纷上马绿色农业、有机农业，全国“三品一标”（无公害农产品、绿色食品、有机食品、农产品地理标志）产品总数达到12.2万个，农产品质量安全水平不断提升。快速发展背后也潜藏风险。有的基地取得有机认证后“一劳永逸”，放松生产标准；有的商家虚假标注、不实宣传，买个标签一贴，就堂皇上市。假冒伪劣不绝，消费者真假难辨，在信息传播快速的今天，往往一个个案就可能引发信任危机，让整个产业蒙尘。

有机产品为何问题缠身？一是门槛高，技术难。一位基层农技员坦言，与普通菜比，有机蔬菜要贵上几倍甚至十多倍，利润不小，但不是谁都能干得了。同样是畜禽粪便，在农民眼中是劲头十足的有机肥，在专家看来却可能存在污染隐患。前些年某县大户用养殖场的鸡粪种出的有机菜，被检出重金属超标，教训不浅。二是重认证，轻监管。有机食品需要从田头到市场再到餐桌全流程监管，涉及多个部门，有的机构发证后，每年最多去企业检查一两次，监管难到位；有的机构把“认证”变成了“卖证”，监管成了空话。

顺应人民群众的新期待，保障“舌尖上的安全”，要深入推进农业供给侧结构性改革，严字当头，用最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，推动农业发展从量到质转型升级。

放心农产品是“产”出来的。有机农业离不开标准化生产，从目前来看，组织化程度低仍是重要制约因素。把住有机产品生产安全关，要更加注重把农民组织起来，提升标准化生产水平，严格控肥、控药，避免乱用、滥用农业投入品。鼓励新型农业经营主体带动小农户生产，通过土地有偿流转、入股分红等形式，让小农户加入到合作社等规模生产主体，提高小农户标准化生产的覆盖面。

放心农产品是“管”出来的。农业生产经营主体量大面广，“有机”标签不可一贴了事，要创新管理、凝聚合力，坚持零容忍、严监管、全覆盖，健全农产品质量追溯体系，坚决对假劣产品下猛药、出狠招，不管是产地还是销售地，哪个环节、哪个部门出问题就严格追责，织就确保“舌尖上的安全”的天罗地网。扎紧扎牢制度篱笆，1%的问题要用100%的努力去解决，消费者信心才能越来越足。

放心农产品是市场中“长”出来的。目前，有机产品优质优价机制还没有完全形成，原因在于百姓认知度不够、生产经营主体品牌意识不强、产品品质还没有真正到位等。有机产品是优质绿色生态的主导产品，要在实现产品品牌效益上发挥示范作用，塑造和提升品牌影响力。是金子总会发光的，有了好产品，靠信誉、靠质量、靠货真，才能获得老百姓的口碑。

为有机产品营造清清朗朗的市场环境，让广大消费者吃得放心，千家万户的农民才能种得安心。

责任编辑：刘德宾 SN222