再平男子百米亚洲纪录 苏炳添9天两次跑出9秒91

原标题：（体育）再平男子百米亚洲纪录 苏炳添9天两刷9秒91

新华社北京7月1日电（记者吴俊宽）据国际田联官网消息，在当地时间6月30日进行的2018年国际田联钻石联赛巴黎站的男子100米比赛中，中国“飞人”苏炳添再次跑出9秒91的个人最好成绩，获得本站第三名。这是苏炳添在9天之内第二次跑出平亚洲纪录的成绩。

当日男子100米比赛在顺风0.8米/秒的风速条件下进行。排在第六道的苏炳添起跑反应时为0.127秒，在全部8位选手中并列第二。起跑之后他和美国名将贝克、法国本土选手维科几乎并驾齐驱处于领先位置。终点线前，贝克稍稍领先，最终以9秒88的成绩夺冠，同时追平了本赛季的世界最好成绩。维科和苏炳添的成绩都是9秒91，终点摄像显示维科更早撞线，最终苏炳添以千分之三秒的劣势位居第三。

在6月22日进行的国际田联世界田径挑战赛马德里站比赛中，苏炳添就跑出9秒91的个人最好成绩，刷新谢震业三天前刚刚创造的9秒97的全国纪录，同时也追平了卡塔尔归化选手奥古诺德创造的9秒91的亚洲纪录。奥古诺德曾在2015年6月和2016年4月两次跑出9秒91，而苏炳添两平亚洲纪录一共只用了9天。

目前在钻石联赛积分榜上，苏炳添凭借上海站的亚军和本站的第三名积13分暂时排名第三。贝克在罗马站和巴黎站两获冠军积16分领跑，维科获得两站亚军，共积14分。

另外在男子110米栏项目中，中国选手谢文骏预赛跑出13秒53，未能晋级决赛。（完）

责任编辑：张玉