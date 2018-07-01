北京今持续"高烧"山区有雷阵雨 下周初期暂别高温

中国天气网讯 七月伊始，预计今天（1日），北京高温持续，最高气温为35℃，午后山区有分散性雷阵雨，依然处于高温黄色预警中。明后天，北京将暂别高温，最高气温降至32-34℃，但公众仍需注意防暑降温。

昨天下午，延庆出现冰雹天气。（图片来源：气象北京）

昨天，已经是北京进入6月的第10个高温日了。监测显示，南郊观象台最高气温出现在14时53分，为36.8℃。好在，雨水前来降温，昨天14时至今天6时，全市平均降水量为7.3毫米，最大降雨量出现在房山车厂，为60.3毫米。延庆、房山、丰台、海淀、朝阳、顺义、平谷局地出现冰雹，大部分地区出现6-8级短时大风，同时还伴有雷电。

今天早晨，北京天气较为晴好，有轻雾。

北京气象台预计，今天白天晴间多云，早晨南部有轻雾，午后山区有分散性雷阵雨，北转南风二三间四级，最高气温35℃，高温黄色预警持续生效中；夜间晴间多云，有轻雾，南转北风二级左右，最低气温23℃。

明后天，北京将短暂告别高温，最高气温降至32-34℃，但4-5日，又将再一次开启“火炉”模式，最高温将达到36-37℃。

气象专家提醒，今天午后山区仍有分散性雷阵雨，公众需注意防范。今天高温天气持续，防暑降温的同时，也需注意用电安全，注意节水节电，平安度夏。开车的朋友注意清理车内打火机、香水、压力溶液等杂物，防止车内高温引发事故，驾车出行请注意交通安全，谨防疲劳驾驶。

责任编辑：张建利