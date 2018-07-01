11省市上调最低工资标准 将如何影响你的钱袋子？

原标题：11省市上调最低工资标准 这将如何影响你的“钱袋子”？

6月29日，北京市、四川省双双宣布上调最低工资标准。

北京市人力社保局宣布，对最低工资标准由每月2000元调整为每月2120元，增加120元，自今年9月1日起实施。

四川省人社厅表示，从2018年7月1日起，将月最低工资标准调整为1550元/月、1650元/月、1780元/月，上调幅度分别为23.0%、19.6%、18.7%。

8城最低工资突破2000元 上海全国最高

据不完全统计，截至6月29日，今年已有北京、四川、广东、辽宁、新疆、江西、西藏、广西、上海、云南和山东11省市上调最低工资标准。

△ 图/中新经纬

最低工资标准上调后，目前，上海、深圳、北京、广州、天津、杭州、宁波、温州等8个城市的月最低工资标准已突破2000元。

上海月最低工资标准2420元，为全国最高；

深圳次之，月最低工资标准为2200元；

北京第三，月最低工资标准为2120元；

广州紧随，月最低工资标准为2100元；

天津月最低工资标准去年首次突破2000元大关，达到2050元；

浙江省杭州、宁波、温州三个城市月最低工资标准均为2010元。

其实，在上一轮最低工资标准调整后，上海就已经是全国最高的城市。这显然与上海的经济发展水平密切相关。2017年上海人均GDP首次超过12万元，已逼近2万美元的发达经济体标准。从人均可支配收入来看，2017年上海居民人均可支配收入达到58987.96元，位居全国第一。

据《中国经济周刊》报道，中国劳动学会副会长苏海南指出，最低工资标准不仅跟GDP、人均GDP相关，还跟当地的经济增速有关。如果经济增速放缓，当地也会考虑是否上调最低工资标准。

你的“五险一金”也许会受影响

中国社会科学院世界社会保障研究中心主任郑秉文认为，受最低工资标准影响最直接的是低收入群体，最低工资标准的上调对于这一群体的收入具有“立竿见影”的效果。比如收入由“底薪+提成”组成的收入群体。

此外，随着最低工资标准的提高，劳动者与之相关的“五险一金”等社会保障水平也会随之提升。最低工资标准出炉后，有关部门会再考虑职工个人缴纳社会保险、住房公积金、职工平均工资水平、社会救济金和失业保险金标准等等，并对此进行必要修正。

以公积金为例，多地均规定职工住房公积金月缴存基数不得低于该地人社局公布的上一年度最低工资标准。

此外，人社部和财政部2017年发布的《关于调整失业保险金标准的指导意见》明确，逐步将失业保险金标准提高到城镇职工最低工资标准的90%。

不过，关于最低工资是否包括劳动者应缴纳的社保和公积金，各地规定不尽一致。

上海明确规定个人依法缴纳的社会保险费和住房公积金不作为月最低工资的组成部分，由用人单位另行支付。

江西调整后的月最低工资标准包含劳动者个人应当缴纳的社会保险费。

云南调整后的最低工资标准包括职工个人应缴纳的社会保险费和住房公积金。

中国劳动学会副会长苏海南认为，不包含“五险一金”的最低工资标准，其 “含金量”更高。因为用人单位需要另行支付，对于劳动者来说，拿到手的工资也就更多。

年内还有哪些地方有望跟进？

公开资料显示，除上述11省市外，安徽、重庆的最低工资标准也很有可能在2018年上调。

根据人社部相关规定，各省市最低工资标准至少每2至3年调整一次，且调整幅度原则上不超过社会平均工资增长幅度。

安徽最低工资标准已超过两年未作调整。据合肥晚报报道，2月8日，安徽省人社厅召开新闻通气会，公布2018年的工作安排，提出适时提高最低工资标准。

今年2月，重庆市人力社保局在网站公开回应，2018年将拟制最低工资标准调整方案，最低工资标准调整方案须根据社会经济发展水平制定并经市委、市政府及人社部审批同意后，向社会发布。

责任编辑：张迪