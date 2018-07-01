美国务院高官7月底退休 曾详解官网撤台旗帜原因

原标题：美国务院高官董云裳宣布7月底退休 曾详解美官网撤台旗帜原因

董云裳（右）与时任高雄市长陈菊

[环球网综合报道]美国国务院当地时间30日表示，主管亚洲事务的资深美国外交官、代理亚太助理国务卿董云裳（Susan Thornton）将于7月底退休。

台湾“中央社”援引路透社的报道，现年54岁的董云裳是由美国前国务卿蒂勒森（Rex Tillerson）提名出任亚太助理国务卿，各界早就揣测代理亚太助卿的她，于蒂勒森下台后是否会被诸如蓬佩奥（Mike Pompeo）等继任者撤换。前白宫首席战略分析师（Steve Bannon）一直反对董云裳出任亚太助卿。

美国国务院发言人诺尔特（Heather Nauert）发表声明说：“主管东亚暨太平洋事务的代理助理国务卿董云裳已宣布，她打算于7月底自外交单位退休。”

诺尔特又表示：“我们很感谢她过去25年来为国务院效力，包括在全球各地无数充满挑战的派任。”

诺尔特并未明言，蓬佩奥打算何时宣布接替人选，但表示：“他一直致力提名国务院内各种领导职位人选，包括这个重要职位在内。”先前有消息传出，前美军太平洋舰队司令斯威夫特（Scott Swift）以及白宫国安会亚太资深主任波廷格（Matt Pottinger）都是蓬佩奥考虑提名的亚太助卿人选。

而岛内亲绿的《自由时报》就称，董云裳与台湾颇有渊源，在台湾学习中文，并曾派驻台北的“美国在台协会”（AIT），女儿也在台湾出生，奥巴马任内曾多次代表国务院公开演说支持“美台关系”的深化。

不过，在今年2月，董云裳出席参议院外委会提名听证会，在回答美国官网“撤旗”的问题时曾明确表示，美国不承认台湾是个“独立国家”，不承认所谓“中华民国”（ROC）是与美国有官方关系的国家，不把台当局的旗帜放在美国官方网站上，也是美国的政策。以往美国国务院东亚局回复台媒询问时均以“我们的一中政策没有改变”来简单回应，而董云裳当天对此比较详细地予以解释。这也是美国官方首次比较明确的解释。

责任编辑：张迪