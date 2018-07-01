外媒记者走访中国新能源企业 “买买买”成高频词

原标题：外媒记者走访中国新能源企业：让黑科技勾起了购买欲

[环球网报道 记者 刘崇瑞 实习记者 石训 邢可茹]“这就是生活：在严寒的大雪天气，我们穿着薄膜太阳能的冲锋衣御寒，通过太阳能技术煮茶，还可用太阳能背包为手机充电！”赞比亚《新时代周报》的记者希尔维兹亚在参观完汉能新能源展示中心后，开心地与其它记者同行们分享对未来美好生活的向往。

太阳能黑科技产品与人们生活零距离

近日，环球网组织中国国际新闻交流中心非洲及拉美记者代表团走访汉能薄膜发电集团（以下简称“汉能”），并观摩各类最新薄膜太阳能产品。在汉能新能源展厅里，外媒记者们一边兴致勃勃地询问各类太阳能产品的功效、价格及转换率，一边感叹高端太阳能产品已经零距离地融入普通百姓的生活中。从汉包、汉伞到太阳能汽车，这些产品均采用了以柔、轻、薄为特性的汉能薄膜太阳能技术，为人们的日常生活带来便利，也贡献了一抹绿色。

利比里亚记者尼姆雷对汉包十分青睐，仔细摸了包上的薄膜，又翻看了包里的USB接口。当得知这款“黑科技产品”的价格不到600元人民币时，他说：“这款带有发电功能的背包，我们非洲人也能买得起！”

期待太阳能技术解决世界性难题

“这款太阳能汽车什么时候投入市场？售价多少？”在汉能展示的太阳能汽车前，外媒记者们纷纷提问，并不断给出“空间好大”、“造型好酷”的好评。来自《苏丹视野报》的记者阿布达拉一边拍照，一边用非常肯定地语气对环球网记者说：“在苏丹，太阳能汽车会有巨大市场。”委内瑞拉《南方电视台》的记者弗洛雷斯本身是一名墨西哥人，她说：“我觉得这款汽车非常好！如果可以在墨西哥投入使用，必然可以减轻当地的环境污染。”

电力短缺也是外媒记者们关注的一个话题。有些国家记者直接吐槽本国电力问题：发电量低、电厂老旧、供电服务频繁中断、电力投入严重不足等。恰巧，汉能的汉伞、汉瓦等产品正好可以“单兵作战”，不需联网即可实现自我发电功能。正如汉能首席内容官庄稀海解释汉伞功能时所说：“汉伞就是以家庭为单位解决供电问题，一个家庭只要有一把汉伞，白天吸收光能，晚上照明，不需要铺设电网。”

“在巴西，虽然甘蔗发电技术已经有15年的历史了，但太阳能发电成本更低。”巴西记者柯佩奇告诉环球网记者巴西注重发展清洁能源，成本低廉的太阳能技术或有巨大发展潜力。

“买汽车、买汉包、买汉瓦……“买买买”也是外媒记者们走访时留下的高频词汇，可以看出中国新能源产品所带给大家的震撼。庄稀海则在交流中透露出了更多的应用前景：“太阳能并不神秘，我们每个人都可以用到它，而且它已经来到了我们身边。”

责任编辑：张迪