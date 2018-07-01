原标题：柯文哲：攻击两岸一家亲的人 根本不顾台湾安危

[观察者网 综合报道]据台湾“东森新闻”7月1日报道，台北市长柯文哲出版新书《光荣城市》，6月30日举行签书会。在新书中，柯文哲谈到近来争论不休的“两岸一家亲”的两岸论述，强调这是为了缓和紧张关系，“攻击两岸一家亲的政治人物，只夺取个人政治利益，根本不顾台湾安危。”

在新书当中，柯文哲除了谈及担任市长将近4年来，改造市政府的企业文化，以及推行政绩的工作，包括：还债500多亿元新台币、2017年世界大学生夏季运动会等。

值得注意的是，在新书当中，也提及日前备受讨论的“两岸一家亲”的两岸论述。柯文哲表示，攻击两岸一家亲说法的政治人物，只是想要凸显个人政治意识，夺取个人政治利益，“根本不顾台湾的安危。”

柯文哲指出，外界有人对他的评断，是从“墨绿”变成红色力量；但他既然担任市长，就是要争取市民过更好的生活，不会把自己的想法强加给市民。

“两岸一家亲，是希望降低紧张、减少冲突，替台湾争取更多时间。”柯文哲表示，要让台湾有机会发展的更好。

据了解，柯文哲此前为了争取民进党合作，寻求台北市长连任。5月9日在电台节目中就“两岸一家亲言论”道歉，这次道歉被外界视为他向民进党释放善意，全力争取合作，并借此平息民进党基层怒火。

然而在5月16日，民进党决定启动台北市长征召程序，且征召的人需为民进党籍，不会有无党籍人士。换言之，民进党与无党籍的柯文哲正式说再见。

后来柯文哲也解释说，一直都支持“两岸一家亲”，但讨厌别人逼他讲，台湾有200万人在大陆就学、就业，两岸不可能切割是很明显的事实。

柯文哲说，两岸的“普世价值”是和平相处，“两岸一家亲”一直都是他心中的想法，只是他一直很讨厌人问，以“台湾价值”与“两岸一家亲价值”来检视台湾民众立场一直都是很烂的文化。

柯文哲说，在台湾的大陆配偶有37万人，台湾在大陆就业、就学也有200多万人，两岸不可能切割是很明显的事实。且大陆占台湾外贸的40%，不管是民间、经济的交流，两岸都是连结在一起的。

责任编辑：吴金明