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暨南大学博士生论文严重抄袭剽窃 被撤销博士学位

暨南大学博士生论文严重抄袭剽窃 被撤销博士学位
2018年07月01日 09:46 澎湃新闻
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　　6月上旬，我校收到关于2014级博士生熊科伟涉嫌论文抄袭、剽窃的举报。学校高度重视，马上成立专项工作组，由校学术道德委员会展开调查。

　　经校外专家鉴定和我校学术道德委员会认定：熊科伟在读期间公开发表的论文不符合学术规范，存在严重抄袭、剽窃现象，情节恶劣。

　　依据《高等学校预防与处理学术不端行为办法》《中华人民共和国学位条例》和《暨南大学学术不端行为处理细则》等有关规定，经我校学位评定委员会全体会议审议决定，撤销熊科伟博士学位。同时启动对其博士研究生指导教师追责程序。

　　我校将以此为鉴，进一步加强对全校研究生学术规范与科研诚信的宣讲与教育。欢迎社会各界监督。

　　暨南大学

　　2018年6月30日

 

责任编辑：吴金明

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