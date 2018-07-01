河北姑娘在台湾参选县议员:感谢国民党给参政机会

原标题：这位河北姑娘成陆配在台参政第一人

中评社7月1日报道，获得中国国民党提名参选南投县议员的大陆籍河北姑娘史雪燕6月30日表示，感谢国民党愿意给她有投身公共事务的参政机会，陆配在台一直都是弱势，为了服务更多姐妹并照顾权益，她决定站出来参选县议员。

对于参选，史雪燕说，这几年她也在“蓝委”许淑华服务团队里历练，她是南投名间媳妇，基层对她接受度颇高，但也会遇到参选阵营私下以一种带有戏谑的口吻称呼她为“史大妈”，但她认为“史大妈”称呼挺好，高雄不是也有个“花妈”吗？她希望“史大妈”这个称呼可以为她争取更多选民认同，实现她想完成的理想。

史雪燕表示，她必须感谢娘家与婆家对她的支持。自己与老公感情很好、小孩也乖，但幸运如她的陆配并不多。她自知是首位陆配参政典范，因此面对选战要求更高，期待能争取选民最大认同。

史雪燕1999年从大陆河北嫁至台湾南投名间，19来在台生活让他的闽南语说的轮转。她表示，两岸关系可以改善的空间很大，大陆是她的母家、台湾是她的娘家，两边都是她的家，因此听到“两岸一家亲”时特别有感。

她表示，南投市跟名间乡共有10席县议员资格，目前地方约有15名参选人，但由于是“多席次”选举，因此会尽最大努力争取上榜。她2014年投入关怀陆配行列并组织成立南投县外籍配偶联谊会、2015年向台当局“内政部”立案每年协助上百个案，也看到台湾社会不少陆配嫁过来的弱势现况，包括家暴、法律问题协助、亲子抚养等问题。民间团体可以协助的力量有限，这些框架激发她想投身参政的动力，这次参选就是想替更多新住民争取更多权益。因此他感谢国民党愿意在南投给予她参选的提名机会。

史雪燕说，自己投身政治选举才发现台湾选战有多复杂，期间也遇到不支持她的选民、或者不愿意跟她握手示好的对象，但她已经练就一身功夫，会把自己的理念清楚阐述，感动选民、进而认同。她乐见两岸关系改善，两岸一家亲，台湾跟大陆应该好好相处，共谋未来的幸福。

责任编辑：吴金明