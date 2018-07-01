财政部:我国7月1日起调整大米税目税率

原标题：我国7月1日起调整大米税目税率
来源：国务院关税税则委员会办公室
经国务院批准，国务院关税税则委员会近日发布通知，决定自2018年7月1日起，对大米税目税率进行调整。其中，大米税目改按粒型划分为“长粒米”和“其他”，共涉及14个税目。本次税目调整是根据国内大米行业标准变化情况而进行的，目的是更好地适应贸易发展的需要。
税目调整后，大米最惠国税率、关税配额税率和普通税率不受影响。依据世界贸易组织、世界海关组织有关规则和双边自由贸易协定，上述通知还明确了有关国家进口货物适用的协定税率。自东盟进口的稻谷、整粒米、碎米、大米细粉、大米粗粉粗粒适用的协定税率分别为50%、50%、5%、40%、5%。
上述税目税率调整顺应了科学技术发展趋势，符合多边规则和双边协定规定，有利于我国继续履行好加入世界贸易组织承诺，有利于维护我与东盟国家间的正常贸易秩序，继续实施好我与东盟的双边自由贸易协定。
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