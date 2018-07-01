台教授呼吁尊重蔡英文 遭批“被处分后吓昏了吗”

原标题：台教授呼吁要尊重蔡英文 遭批“被处分后吓昏了吗”

蔡英文（图片来自网络）

海外网7月1日电 台当局推军公教年金改革今（1）日同步上路，日前台湾清大荣誉教授李家同感叹晚景凄凉，但他近日脸书发文指出，一直觉得民众对蔡英文似乎不太尊敬，尤其是试图阻挡蔡英文车队，此举有损蔡英文的尊严，可能造成岛内社会的不安定。这番言论引起网友论战，有网友留言说“被处分后吓昏了吗？”“希望她也能尊重您”。

据台湾“中时电子报”报道，李家同脸书近日发出“我们应该对蔡英文有所尊敬”一文，称尽管台当局应该保障岛内民众对蔡英文施政不满意的权利，但即使如此，民众也不能损害蔡英文的尊严；只要是蔡英文出席公开场合，岛内民众任何的行为都要表示对她的尊敬。他还认为民众不可以叫蔡英文小名，就算是蔡英文本人也不可以；称一旦蔡英文尊严受到损害，不是一件好事，也可能造成岛内的不安定。

发文一出引起网友留言，“李教授心太软了，菜（蔡）英文看了该好好反省！”、“希望她也能尊重您”。还有网友留言说，“她的言行不一，不值得尊重。”“教授说得对，但是好难做到啊！”

台湾《联合报》的调查结果显示，蔡英文上任两年来，民众最不满意她推动经济发展的表现，负评由去年的58%攀升到62%，在各项施政中，“年金改革”算是她好评最高的，但满意度也只有38%，仍比不满意度低了8个百分点。56%受访民众不满意她处理两岸关系的表现，24%满意。至于民进党当局的其他政策，也基本都是负评高过肯定，比如49%的人不满意蔡英文力推“转型正义”的表现，比肯定者多出20个百分点；推动社会福利的表现，则是47%的人不满意，35%满意。（海外网 孙蒙）

责任编辑：张迪