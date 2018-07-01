环保督察“回头看”:包头违规倒工业废渣问题突出

原标题：中央环保督察“回头看”：包头市违规倾倒工业废渣问题突出

来源：央视新闻客户端

中央第二环保督察组在中央环保督察“回头看”期间对内蒙古包头市工业废渣处理情况督察发现，包头市工业园区废渣管理处置混乱，市经信委作为整改牵头部门履职不力，园区管理部门监督不到位。渣场建设滞后，违规倾倒问题突出。生态环境部今天公布了督察情况。

2016年第一轮中央环保督察反馈意见中指出，内蒙古自治区64个自治区级以上工业园区中大多数园区未配套建设正规渣场。自治区制订的整改方案第四十七条明确提出，要对全区工业园区开展清理整顿工作，加快园区固体废物处置场等环保基础设施建设，2018年12月前，完成园区规范化渣场等环保基础设施的配套完善工作。

包头市共有9个工业园区，除装备制造产业园区因不产生废渣不需要建渣场外，其余8个都有大量工业废渣产生。但《包头市工业园区落实中央环境保护督察反馈问题整改工作方案》只计划针对5个工业园区建设固体废物处置场，其他工业园区以企业自建渣场代替园区统一建设渣场。

截至2018年6月，仅有石拐工业园区完成固体废物处置场一期、二期工程主体建设，土右新型工业园区处于进场施工阶段，其他园区还在开展前期工作，无法在规定时间前完成整改。

督察组通过卫星图片和现场调查发现，包头市大青山南坡地带G6高速公路以南、110国道以北、绕城高速以西、九原食品园区以东区块，近4平方公里的土地上，星罗棋布有大量大小不一、深浅不一的废弃采沙坑。督察组现场随机抽查12个采沙坑，发现9个采沙坑内倾倒有工业废渣，各色工业废渣种类多、数量大，令人震惊。

图1 包头市大青山南坡废弃沙坑卫星图

图2 巨大采沙坑内违规倾倒大量工业废渣

图3 多处发现违规倾倒的工业废渣

图4 督察组对掩埋的工业废渣采样监测

东方希望公司下属的包头海平面高分子有限公司九原分公司工业废渣处置管理极为混乱。督察组调阅企业相关资料，企业竟然提供出3套数据不同的台账，废渣数量不准，去向不明。同时还发现，该企业危险废物管理极不规范，管理台账混乱，废矿物油与废水乙二醇在同一区域混放，危废库房无围堰，危废标识随意填写。

图5 海平面高分子有限公司九原分公司3套不同台账数据

督察组督察还发现，由九原区政府和包头市经信委分别提供的企业工业废渣数据差异较大。九原区政府资料显示，2017年明拓集团铬业科技有限公司冶金水渣经分选后，约有1.13万吨违规倾倒至乌兰计三村沙坑；但是经信委资料却显示2017年这些废渣已全部综合利用。对于神华煤化工2017年气化渣产生量，九原区政府与包头市经信委提供的数据，两者也相差有20多万吨，管理十分粗放。

督察组认为，包头市经信委对工业园区渣场建设统筹不够、推进不力，工业园区渣场建设滞后，导致工业废渣违规倾倒问题突出。市经信委与九原区政府提供的工业废渣产生量、储存量、综合利用量等数据相互之间普遍存在差异，“数据打架”问题突出，以致包头市工业废渣底数不清，情况不明。包头市党委、政府对工业园区建设正规渣场的任务重视不够，推进不力，未能按要求开展工业园区渣场建设，造成环境污染。

针对上述问题，督察组还将进一步调查分析，并按有关程序和要求做好后续督察工作。

责任编辑：张迪