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外媒:中国政策着眼未来更开放 贸易战损害美自身

外媒:中国政策着眼未来更开放 贸易战损害美自身
2018年07月01日 10:58 参考消息
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　　原标题：外媒评中美经贸摩擦：中国政策更加开放 贸易战损害美国自身

　　参考消息网7月1日报道 外媒称，目前正在发生的中美贸易摩擦引发各国媒体的关注，各国舆论和专家也从多个角度对中美贸易摩擦进行了分析。

　　称中国贸易政策注重长远，着眼未来，更加开放

　　新加坡《海峡时报》6月30日发表美国密歇根大学罗斯商学院名誉教授Linda Lin的文章称，正在进行中的中美贸易战，其归根结底是在全球化的世界经济中，两种不同的经济管理模式和技术创新模式之间的较量。中美存在诸多不同，中国（政策）是战略性、一贯性、且注重长远利益的，但特朗普则是冲动的、着眼短期利益的，且认为政策的不连贯性会带来谈判优势的。中国正在发展机器人和人工智能等未来产业，而特朗普则重拾煤炭和钢铁等过去的产业。总体而言，中国的政策轨迹正在变得更加开放，而特朗普引领下的美国政策则更加封闭。

　　关注贸易战对美国的损害

　　英国《金融时报》报道，美国总统特朗普打响了贸易战中的第一枪。但他的保护主义将在三个方面损害美国人利益，别国报复性进口关税只是其中一个。他一手造成的还有钢铁和铝的成本提高，这直接影响了哈雷戴维森和其他消费金属的行业的利润。最后，同时也是人们最未充分理解的是，如果其他国家在不包括美国的自由贸易协议中降低彼此的贸易壁垒，那么美国出口商在这些市场上的竞争力就会降低。如果中国将持有的低收益债券转换为高收益资产，或者奉行完全不为美国经济融资的政策，那么美国经济将需要支付更多资金来负担其经常账户赤字，或者降低其国际投资头寸。但特朗普政府并不打算收紧腰带，所以只能是私营部门。这意味着要么美国公司减少投资，要么美国家庭减少消费。即便特朗普赢了贸易战、让美国经济实现了自给自足，美国经济的生产率也会变得低得多。不会有人想要这样的胜利。

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责任编辑：张迪

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