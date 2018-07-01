原标题：一周反腐看点：他昨天走出秦城监狱，其它落马“老虎”命运如何

摘要：受贿罪几乎是所有落马官员的“通病”。

2018年已经过半。据报道，6月30日，湖南省政协原副主席童名谦服刑期满，由此成为十八大后落马省部级官员中，首个走出秦城监狱的“老虎”。

在十八大期间被立案审查的280多名中管干部中，已有超过百人获刑。十九大以来，打虎不停歇，至今已有十多名中管干部落马。

中央组织部最新党内统计数据显示，截至2017年底，中国共产党党员总数为8956.4万名，比上年净增11.7万名。党员很多，更需聚焦关键少数，一只只“老虎”被严惩，再次传递出鲜明的信号：在全面从严治党这件事上，我们党绝对是认真的。

这样的“清官”不是好官

2014年8月18日，北京二中院对湖南省政协原副主席童名谦玩忽职守案作出一审宣判，以玩忽职守罪将童判刑五年。

童名谦落马，缘于在衡阳市委书记任上的衡阳人大代表贿选案。2012年12月28日至2013年1月3日，在527名市人大代表出席的衡阳市第十四届人大一次会议上，共518名市人大代表和68名会议工作人员受贿，涉案金额逾亿元。

在湖南官场，童名谦清心寡欲，是“难得的好人和清官”，但他不愿得罪下属，“无过便是功”的心态导致他落实主体责任不力。据称，衡阳的人大代表资格早已是明码标价，童到任之后也懒得打破潜规则，而是听之任之。当时的衡阳市领导，都分到了贿选款20万元，童没有要，依稀可见其清廉的一面。

可在大是大非面前，童名谦却迷失了方向。即便在大会上声色俱厉，但他内心并不愿去触碰那些公开的脓疮一般的秘密。他也因此成为中共十八大后落马的省部级及以上官员中，首个因玩忽职守被判刑者，而五年的刑期也属从重处理的量刑结果。

衡阳贿选案，是换届期间拉票贿选的典型案例，曾引起中央领导震怒。据报道，在十八届中纪委三次全会上，总书记习近平因衡阳贿选案大怒，他连声追问六个“到哪儿去了”。

中纪委多次将湖南衡阳人大代表贿选案和四川南充党代会拉票贿选案作为反面典型，强调“上级党组织尤其是党委书记不能不管不问，否则就等于姑息放纵”，明确表示“不仅要追究直接责任、主体责任、监督责任，领导和党组织也须被问责”。

2014年8月，北京二中院以玩忽职守罪，判处童名谦有期徒刑五年。判决书称：童名谦严重不负责任，不正确履行职责，致使省人大代表选举贿选大面积蔓延，给国家和人民利益造成了特别重大的损失，在社会上造成了极其恶劣的影响，其行为已构成玩忽职守罪，且情节特别严重，依法应予惩处。

服刑3年多之后，秦城监狱认为，童名谦在服刑改造期间，能认罪悔罪，认真遵守法律法规及监规，服从管理，积极改造，于2015年、2016年连续两年获得监狱改造积极分子奖励。秦城监狱根据童名谦的改造及奖励情况，提出对童名谦减刑的建议。北京一中院最终裁定对童名谦减去有期徒刑六个月，减刑后应执行的刑期自2014年1月1日起至2018年6月30日止。

另一个涉玩忽职守罪的则是“大老虎”王珉，他一共身背三项罪名：受贿罪、贪污罪、玩忽职守罪。与童名谦相似，在他的任内，也出现了贿选丑闻。

打虎“半年报”：步伐稳健

今年以来，打虎步伐依然稳健，上半年以来已有10只“老虎”落马，之前的存量“老虎”也在按司法流程处理。

他们是：中国船舶重工集团有限公司党组副书记、总经理孙波，财政部原党组副书记、副部长张少春，贵州省副省长蒲波，内蒙古自治区政府副主席白向群，贵州省委原常委、副省长王晓光，国家能源局党组成员、副局长王晓林，江西省副省长李贻煌，山东省副省长季缃绮，中国华融资产管理股份有限公司党委书记、董事长赖小民和陕西省副省长冯新柱。

从以上10人中可以看出，落马的省级政府副职为6人，人数最多。今年1月3日，陕西省原副省长冯新柱被查，系2018年落马首虎。之后的双开通报中，罕见地指出他“与人民毫无感情”。

从司法流程看，截至6月30日，“最高检权威发布”今年上半年共公布职务犯罪大要案信息84条，涉及省部级以上官员共14人。

受贿罪几乎是所有落马官员的“通病”，但只有司法部原党组成员、政治部原主任卢恩光1人涉嫌行贿、单位行贿罪，显得比较另类。

被称为年龄造假、学历造假、入党材料造假、工作经历造假、家庭情况造假的“五假官员”卢恩光自我剖析是个“官迷”，用金钱开道、曲意逢迎的本领，每天奔忙在升官的路上。

值得注意的是，在14名被公诉的省部级以上官员中，有1只副国级“大老虎”，即第十八届中央政治局原委员、重庆市委原书记孙政才。他是十八大以来第6名涉贪腐的副国级及以上“大老虎”，其从落马到进入司法程序历时140天，仅次于周永康的129天。

出庭受审的省部级官员共13人，其中12人均涉嫌受贿罪。从涉案金额看，有3人受贿过亿元，河北省人大常委会原副主任杨崇勇受贿2.06亿余元、孙政才受贿1.7亿余元、陕西人大常委会原副主任魏民洲受贿1.09亿余元。

李嘉，李云峰，湖南省委原常委、宣传部原部长张文雄，全国政协原常委、港澳台侨委员会原主任孙怀山，辽宁省人大常委会原副主任李文科，司法部原党组成员、政治部原主任卢恩光，甘肃省委原常委、省政府原副省长虞海燕，中国保险监督管理委员会原主席项俊波，湖北省政协原副主席刘善桥等9人涉案金额超千万元。

今年上半年共有4只“老虎”获刑。除了被判无期徒刑的孙政才，广东省委原常委、珠海市委原书记李嘉被判处有期徒刑13年，江苏省委原常委、省政府原常务副省长李云峰被判处有期徒刑12年，中国人民保险集团原党委副书记、总裁王银成被判处有期徒刑11年。

十八大以来已有“百虎”领刑

今年的全国两会期间，最高人民法院院长周强作所作的最高人民法院工作报告显示，过去五年各级人民法院审结贪污贿赂等案件19.5万件26.3万人，其中，被告人原为省部级以上干部101人，厅局级干部810人。

最高人民检察院工作报告指出，党的十八大以来，检察机关对已周永康、孙政才、令计划、苏荣等120名原省部级以上干部立案侦查，提起公诉105名。反腐败斗争取得赫赫战果，夺取了压倒性胜利。

黄兴国是2017年第39名获刑的原省部级以上落马高官，获刑“老虎”数量创十八大以来之最。据不完全统计，2016年共有34名“大老虎”领刑，2015年领刑的“大老虎”数量为16人，2014年为4人。

司法机关依法审理周永康、薄熙来、郭伯雄、令计划、苏荣、孙政才等重大职务犯罪案件，在白恩培案中首次依法适用终身监禁，彰显党中央惩治腐败的坚强决心。

内蒙古自治区党委原常委、统战部原部长王素毅是十八大之后获刑、减刑的首虎。2014年7月，受贿超千万元的王素毅被判处无期徒刑。2017年8月22日，北京高院裁定将罪犯王素毅无期徒刑的刑罚，减为有期徒刑20年1个月，但即便如此，其刑期也要到2037年。

解放日报·上观新闻记者查询发现，退休两年后落马的张力军，是十八大后落马官员中刑期最短、受贿金额最少的“老虎”。2016年11月9日，北京市第二中级人民法院公开宣判环境保护部原副部长张力军受贿案：张力军因受贿243万余元，被判有期徒刑四年，并处罚金人民币50万元。

与之相反，涉案金额过亿元的巨贪人数也不少。涉案金额最多的当属天津市政协原副主席、公安局原局长武长顺。经法院查明，武长顺涉案金额超过5亿元，涉及贪污、受贿、挪用公款、单位行贿、滥用职权、徇私枉法六项罪名。法院“决定执行死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。”

不过，“终身监禁第一人”的名号是被曾任全国人大环境与资源保护委员会副主任委员、云南省委书记等职的白恩培摘取。这个受贿2.47亿元的“大老虎”，在2016年10月被判处死缓，“在其死刑缓期执行2年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释”。对他们而言，把牢底坐穿是唯一的选择。

十九大之后，之前尚未过堂的“老虎”们，也将陆续亮相。

栏目主编：陈琼珂文字编辑：陈琼珂题图来源：视觉中国图片编辑：笪曦

责任编辑：吴金明