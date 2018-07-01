加长版复兴号来了 全球最长高速列车今日开跑(图)

原标题：加长版复兴号来了！全球最长高速列车今日开跑京沪线！

不少民众都曾有过搭乘过“复兴号”出行的经历，不过，你知道“复兴号”也有加长版吗？

今日（7月1日）起，全国铁路迎来又一次调图，并开启暑运模式。同时，由我国自行研制的全球最长高铁列车——16辆长编组“复兴号”也正式与公众见面。

加长版“复兴号”来了

根据中国铁路总公司的消息，今天起，全国铁路开始实行新的列车运行图，16辆长编组“复兴号”动车组首次投入运营。调图后，全国铁路“复兴号”动车组日开行数量由现在的114.5对增加到170.5对，可通达23个直辖市、省会城市和自治区首府。

△今天上午10时，16辆长编组“复兴号”动车组列车从北京南站驶出，开往上海虹桥站。

△今天上午，长编组“复兴号”动车组列车发车前，乘客与乘务员合影。

据了解，此前我国动车组都为8辆编组的“短编组”列车，在春运等大运力的需求情况下，会重联组成16辆编组列车，但列车中间多出的两个车头会影响载客能力。此次16辆长编组“复兴号”将车头部分换为正常车厢，进一步提升了列车的综合运力。长编组“复兴号”列车总定员达1193人，是此前8辆编组列车的2倍多，可满足时速350公里运营要求。

△据列车长介绍，长编组“复兴号”的一等座和二等座都有增宽，相较以前的列车更加舒适。

16辆长编组“复兴号”动车组在京沪高铁投入运营后，将分别担当G3/2次、G11/10次、G149/118次、G7/14次共4对列车的运输任务。其中，G149/118次长编组“复兴号”动车组列车仅在周一、五、六、日以及高峰期运行。

动车组列车将市场化开行

除了加长版“复兴号”的开跑，此次调图后，动车组列车的市场化开行方案也值得关注。

据了解，调图后，动车组列车还会实行市场化开行方案，安排日常图、周末图和高峰图。其中，周末图比日常图多开动车组列车193对，高峰图比周末图多开动车组列车364对，力争实现运力投放与客流需求精准匹配，满足日常、周末、小长假、春暑运及突发客流需求。

此外，铁路部门还将增开跨铁路局中长途旅客列车37对。充分利用江门至湛江、广通至大理铁路等新开通线路能力，并对既有线列车采取动车组重联运行、普速客车加挂车辆等多种措施，提高运力供给。同时，安排南京至武汉、柳州至南宁高铁按250公里/小时速度运营。

而徐州至兰州、西安至成都、南宁至广州、贵阳至广州、重庆至贵阳、成都至重庆、合肥至福州、南宁至成都等方向都会增开动车组列车。

责任编辑：张迪