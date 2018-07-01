四川广安一小区发生垮塌 监控记录路面消失瞬间

原标题：吓人！路面就这样消失了！四川广安一小区发生塌方 监控记录垮塌瞬间
[吓人！路面就这样消失了！四川广安一小区发生塌方 监控记录垮塌瞬间] 今天（7月1日）早上6点50分左右，广安城区富盈加州阳光小区，临近西溪河边的一处堡坎发生垮塌，这处堡坎临近小区一侧。小区物业人员称，垮塌未造成人员伤亡。
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