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四川广安一小区发生垮塌 监控记录路面消失瞬间

四川广安一小区发生垮塌 监控记录路面消失瞬间
2018年07月01日 13:50 华商报
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　　原标题：吓人！路面就这样消失了！四川广安一小区发生塌方 监控记录垮塌瞬间

　　[吓人！路面就这样消失了！四川广安一小区发生塌方 监控记录垮塌瞬间] 今天（7月1日）早上6点50分左右，广安城区富盈加州阳光小区，临近西溪河边的一处堡坎发生垮塌，这处堡坎临近小区一侧。小区物业人员称，垮塌未造成人员伤亡。

责任编辑：吴金明

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