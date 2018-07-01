香港回归21周年 林郑:绝不容忍触碰国家底线行为

原标题：香港回归21周年 林郑月娥：对触碰国家底线的行为绝不容忍

林郑月娥在七一庆祝酒会上致辞

[环球网综合报道]今天是香港回归祖国21周年，七一庆祝酒会于早上举行，香港特区行政长官林郑月娥为酒会主礼，大约1600名嘉宾获邀出席，包括行政会议成员、立法会议员、外国使节、政府官员等。林郑月娥表示，特区政府在过去一年，坚持“一国”之本 ，对“触碰国家底线的行为绝不容忍”。同时，善用“两制”之利，积极参与“一带一路”、谋划大湾区发展。

据“香港01”网站7月1日报道，林郑月娥在致辞时提到，在过去一年，特区政府坚持“一国”之本 ，在大事大非上，态度绝不模糊，对“触碰国家底线的行为绝不容忍”。她又形容政府“无畏无惧”，正确处理中央和特区的关系，加强各界对宪法、基本法、国家安全的认识。另外，林称政府善用“两制”之利，积极参与“一带一路”建设、与粤澳政府共同谋划大湾区的发展。

林郑月娥又表示，经历一年带领政府，今日对港更有信心。 她称，房屋仍是社会头号问题，日前宣布的新房策虽不能即时增加房屋供应及降低楼价，但能展示特区政府的政治决心及创新思维。她又以诗人杜甫的诗句“随风潜入夜，润物细无声。”作比喻，指本届特区政府以关心、聆听、行动，恢复了立法会“对事不对人”的处事空间。

在酒会前，湾仔金紫荆广场早上8时举行升旗礼，多名政治人物出席，包括行政长官林郑月娥、其丈夫林兆波，两位前香港特首董建华和梁振英、中联办主任王志民等。而去年未有出席的前特首曾荫权，今年亦重临仪式。

责任编辑：张迪