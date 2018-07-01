原标题：台民间团体掀起“反独拔蔡”高呼消灭“台独”

[观察者网 综合报道]中评社7月1日报道，台湾“军公教年金改革新制”七月一日开始实行，以反对蔡英文为主诉求的“全民拔蔡总部”从台南发起走遍全台行程，在台南火车站前先授旗给台南、高雄、屏东的志同道合者，呼应大家一起来“拔蔡”。

台湾“军公教退休人员的年金新制”今天（1日）正式实行，退休金将逐步递减。“全民拔蔡总部”决定从台南起动全台走一遍、要求蔡英下台的行动。台南的“统派”、反蔡英文团体百余人也到场声援，并高呼“消灭“台独”、“台独”不灭，势不罢休”。

“全民拔蔡总部”总司令、出身民进党的卢朝财表示，从台南出发是要效法郑成功驱走荷兰的复台精神，现今的台湾则是沦陷在民进党手中。台湾民众自己要主导政治走向，不要被民进党牵着走。“全台走透透”首站在台南，有一部大巴随行，也宣告新一波民间反蔡英文行动正式启动。

“反独”、“拔蔡”街头活动新出现“中间选民党”旗帜，党主席黄正忠表示，该党于6月8日高雄成立，副主席是台南出身的“退常”莫伯强，他们是一、两年来为反对军公教警消退休金改制一起奋斗，决定组党监督民进党蔡当局，并展开“反蔡”宣传行动。

黄正忠表示，军公教年金改革新制七月一日实行，“革命的号角已经吹响，号召各地选民今年底用选票革命，打倒民进党。”

与会的国民党台南市议员王家贞表示，年金改革新制“违法违宪”，七月一日起蔡英文被历史定罪的一天。蔡当局两年多来的执政，族群撕裂、经济悲惨，更加证明了“民进党不倒，台湾不会好。”

王家贞说，民进党在台南市执政20几年了，“民进党如果做得好，为何民进党的前辈要退党、要脱党参选台南市长？”她相信千年暗室、一灯即明，台南虽是“深绿”，只要人民觉醒，一定有机会终结台南市的民进党统治。

责任编辑：吴金明