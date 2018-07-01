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北京市网信办工商局约谈抖音搜狗 要求专项整改

北京市网信办工商局约谈抖音搜狗 要求专项整改
2018年07月01日 15:43 政府网站
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　　原标题：北京市网信办、市工商局联合约谈抖音、搜狗等公司并要求专项整改

　　6月30日，国家网信办指导北京市网信办会同北京市工商局依法联合约谈抖音、搜狗、北京多彩互动广告有限公司、北京爱普新媒体科技有限公司、霍尔果斯宝盛广告有限公司，针对抖音在搜狗搜索引擎投放的广告中出现侮辱英烈内容问题，要求五家公司自约谈之日起启动广告业务专项整改。

　　约谈要求五家公司全面自查清理涉侮辱调侃英雄烈士信息，不得将邱少云等英雄烈士的姓名、肖像用于商业广告，损害英雄烈士的名誉、荣誉；对所有广告审查人员、信息安全人员进行政策法规、社会主义核心价值观和革命历史教育培训；完善广告审查机制，将广告审查纳入总编辑负责制；切实落实公共信息巡查、应急处置等网络安全主体责任制度。五家公司负责人表示，将严格按要求整改，自行暂停广告业务。

　　目前，国家市场监督管理总局正在指导北京市工商局对五家公司依法查处，处罚结果将及时公布。

　　来源：北京市互联网信息办公室

 

责任编辑：吴金明

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