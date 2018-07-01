原标题：天津轨道交通1日起实现全部残疾人免费乘车
新华社天津7月1日电（记者尹思源、张华迎）记者从天津轨道交通集团获悉，自7月1日起，凡《中华人民共和国残疾人保障法》中规定的残疾人，在天津地铁1、2、3、6号线和轻轨9号线全线范围内，可持《中华人民共和国残疾人证》免费乘车。
据了解，残疾人乘客需按照轨道交通乘车规定，经车站安检后，向客服工作人员出示《中华人民共和国残疾人证》换取福利票，通过闸机或边门免费进站乘车。为最大限度满足残疾人的出行需求，轨道交通各车站将逐步对导向标志、无障碍设施进行优化，残疾人乘客可通过服务热线、车站电话等渠道进行相关问题的电话咨询和预约服务。
天津是继西安、南京、深圳后第四个实现全部残疾人免费乘坐轨道交通的城市。
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