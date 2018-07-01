江湛铁路今日正式开通 广州至湛江仅3小时

原标题：江湛铁路今天正式开通运营 粤西进入高铁时代

7月1日，承载着粤西2200多万人民期盼和梦想的江湛铁路开通运营，标志着粤西正式加入高铁“朋友圈”。作为粤西大地上的首条高铁，江湛铁路将为粤西经济腾飞插上翅膀，助推粤西驶入经济发展的快车道，向着美好进发。

粤西跨入“同城生活”时代

按照规划，我国未来几年将建成“八纵八横”快速铁路网，沿海快速铁路大通道是其“第一纵”，而江湛铁路处于沿海快速铁路大通道的最南端，由新建深茂铁路江门至茂名段、实施电气化改造的茂湛铁路（2013年底开通）茂名至黄略段、新建湛江东海岛铁路黄略至湛江西（客站）段组成，全长357公里，设计时速200公里。

江湛铁路东接广珠城际铁路新会站，西至湛江西（客站），途经江门、阳江、茂名、湛江四个地级市，设江门、双水镇、台山、开平南、恩平、阳东、阳江、阳西、马踏、电白、茂名、吴川、湛江西等13个客运站，

江湛铁路开通运营后，广州至湛江动车组运行时间仅3小时左右，比现在的普速火车节约5个小时，是目前粤西联接珠三角最快捷的铁路通道。江门、阳江、茂名、湛江等粤西各城市间的高铁旅行时间均在2小时以内，四市由此进入了跨区间的“同城生活”时代。

未来，江湛铁路还将连接包头至海口高铁，将成为无缝连接粤港澳大湾区和海南自贸区的唯一高铁，粤西区位优势越发凸显，经济发展后劲越发强势。

粤西进入“换挡提速”时代

江湛铁路的开通，使粤西不通高铁成为历史。从湛江、茂名、阳江三市可乘动车组列车可到达省城和珠三角腹地，粤西人民将更加快速地融入珠三角经济生活圈。江湛铁路建成通车，对进一步完善广东铁路网、促进区域协调发展和提升粤西区位优势具有深远意义。

通过这一公交化、快速化、大能力的“黄金通道”，粤西城市带和珠三角城市群连为一体，使粤西“城市带”进入“齐步走”时代，使粤西与珠三角各城市间发展差距日益缩小，因为有高铁这个重要引擎和加速器，粤西经济社会发展将由此进入“换挡提速”时代。

目前，江门、阳江、茂名、湛江等地的高铁新城已破土动工或初具雏形，城市之间的经济往来明显加快。

当前，珠三角地区的许多产业迫切需要转移转型，而江湛铁路开通，无疑为产业转移提供了重要契机，并成为新一轮发展的重要引擎。而粤西地区无疑是省内对接珠三角的桥头堡。预计高铁开通后的几年内，粤西沿线经济基础较好的城市将大规模承接产业，各类开发区、产业园将如雨后春笋般崛起，珠三角众多电子信息、新材料、新能源、汽车零部件等产业均将“落子”粤西四市。

专家预测，在江湛铁路开通5年后，可以带动粤西四市的GDP每年增长3%至5%。

粤西步入“快旅慢游”时代

粤西群众期盼已久的江湛铁路开通运营，使得沿线景区和城市持续掀起了“旅游热”，过去匆匆忙忙的“跟团游”将被自助游和深度游替代，许多粤港澳大湾区知名旅行社认为，粤西“快旅慢游”时代即将来临。

粤西各城市也不断加快基础设施和公共服务体系建设，打造方便快捷的旅游交通环境，在高铁站建立无缝换乘的旅游立体交通体系，提供咨询、交通、住宿、导游、门票等服务。（央视记者 魏星）

责任编辑：桂强