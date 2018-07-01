原标题：雄县将成立领导小组，对接北京企业精准扶贫

新京报快讯 （记者李玉坤）雄县县委常委、组织部长、统战部长刘嵘昨日接受新京报记者采访时表示，雄县将在现有扶贫办的基础上，成立专门扶贫领导小组，对接雄促会的北京企业对雄县的精准扶贫，他和雄县副县长王东风将担任领导小组主要负责人。

刘嵘介绍，雄县现在一共有1500多户贫困户，贫困原因主要是因病或者因残致贫。他详细解释了这个扶贫领导小组的人员组成，主要由扶贫办、组织部等其他部门组成领导小组，在原来扶贫办基础上，加强人员、力量和机制建设达到无缝对接扶贫企业的目的。

雄促会秘书长弥雪介绍，首批12家来自北京的企业对接雄县12个乡镇精准扶贫，目前统一了贫困人口建档立卡信息采集内容和格式，完成了12个乡镇2234名贫困人口的入户调查，夯实了贫困人口的基础信息，为扶贫奠定了基础。

“我们前期也进行了精准识别，建档立卡，在摸清底数的基础上，由雄促会安排12家企业，来到雄县12个乡镇，深入到每一家贫困户，进行调研。把每一户实际情况搞清楚，有针对性的提出扶贫措施。按照每一个企业擅长的领域，或者扶贫的资金，我们再制定具体措施。”刘嵘说，这些企业扶贫实际是在政府扶贫工作基础上的一个补充。

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