北京三人挂职雄县 一名副书记两名副县长

原标题：北京三人挂职雄县，一名副书记、两名副县长
新京报快讯 （记者李玉坤）雄县县委常委、组织部长、统战部长刘嵘昨日接受新京报记者采访时表示，目前北京有三人在雄县挂职，其中一人挂职雄县党委副书记，另外两人挂职副县长。
“北京有三名同志在雄县挂职，一名同志是在新区成立之前到的，两名同志是在北京和新区对接当中来的。三名同志是高端人才，在雄县基础工作当中，发挥了积极作用，把北京好的经验、好的做法带到雄县，在工作当中形成一些新的思路，给了我们很大支持。”刘嵘说。
据他介绍，北京在雄县挂职的三人，一人来自北京林业大学，另外两人来自北京市朝阳区。其中，挂职县委副书记来自北京林业大学，两名挂职副县长都来自朝阳区。
据报道，北京林业大学雄安校区的建设者、花卉种植资源与育种专家程堂仁，挂职雄县县委副书记。此前，保定市与北京林业大学成立了白洋淀生态研究院，作为研究院的专家，程堂仁还参与到雄安新区的万亩“千年秀林”和十万亩“苗景兼用林”项目前期研讨中。
据雄县政府官网领导信息显示，有两名副县长为挂职。其中挂职副县长常放协助副县长滕秋安分管教育（体育）、文化、旅游、文物、新闻出版、卫生、人口和计划生育、科技等方面工作，协管教育局（体育局）、卫生和计划生育局、旅游发展局、科技局。
挂职副县长李翔协助县委常委、常务副县长张义霞同志分管发展改革、重点项目、工业经济运行、统计、法制等方面工作，协助副县长吕伟同志分管招商引资、协同发展、金融等方面工作。协管法制办、金融办、发改局（工信局）、统计局、商务局、协同办。
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