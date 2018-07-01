原标题：青海多地出现强降雨 启动暴雨Ⅳ级应急响应

中新网西宁7月1日电 （孙睿 金泉才）6月30日至7月1日，青海省大部地区出现强降雨天气过程，其中西宁等13个地区达到大雨标准，7月1日13时10分，青海省气象局启动暴雨Ⅳ级应急响应。

青海省气象局工作人员介绍，据气象数据统计显示，6月30日08时至7月1日08时，青海省出现大范围降水天气过程，全省36个城镇出现降水，降水中心为西宁市，降水量达39.2毫米，海北及西宁地区大部、乌兰、茶卡、格尔木、久治、曲麻莱等13站达中到大雨标准，其中乌兰、海晏24小时（08-08时）降水量接近1961年以来7月历史极值，分别位列历史同期第2位和第3位。

图为环卫工人们冒雨清扫路面。 邓建青 摄

“另结合最新天气预报，青海省气象台已于7月1日10时发布暴雨蓝色预警：易引发洪涝、滑坡、泥石流等灾害，请有关单位和人员做好防范准备。”青海省气象局工作人员说。

青海省气象局工作人员表示，青海省气象局应急办组织成员单位及省气象台会商后，已启动暴雨Ⅳ级应急响应，要求省气象局办公室、省气象台、西宁市、海东市气象局等单位立即进入应急响应，并要求各相关气象台站要加强天气的监测、预报、预警及跟踪服务，及时提供最新预报预警信息。

责任编辑：桂强