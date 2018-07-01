沈阳至成都首次开行高铁 较普快缩短26小时

原标题：东北至西南地区首次开行高铁列车

新华社沈阳7月1日电 （洪可润、于也童）记者从中国铁路沈阳局集团有限公司获悉，1日，沈阳北至成都东开行了G1284/1、G1282/3次高铁列车，是东北地区的首趟“进川”高铁列车，也是东北至西南地区首次开行高铁列车。

据介绍，这趟高铁列车穿越辽宁、天津、河北、河南、陕西、四川等多个省份，全程2556公里，是全国运行里程最长的高铁列车之一，全程运行14小时33分，较目前沈阳、成都间最快的普快列车压缩了26小时13分。

此外，自2018年7月1日零时起，中国铁路沈阳局集团有限公司实行新的客车运行图。实行新图后，长春、沈阳至长沙首次开行高铁列车。

据悉，本次实行新图后开行的长春至长沙南G1292/89、G1290/1次和沈阳至长沙南G1216/7、G1218/5次2对高铁列车，使长春至长沙运行时间由原来的29小时21分压缩到13小时21分，沈阳至长沙运行时间由原来的22小时4钟压缩到11小时48分，实现了朝发夕至。

责任编辑：桂强