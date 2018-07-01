武汉汉正街231名商户挂党牌经营：销售意外促进

原标题：争挂党牌！汉正街231位商户亮明身份挂牌经营

在武汉汉正街品牌服饰批发广场有一个新鲜的现象：商户经营者除了将服装品牌高高挂起，还会将“共产党员经营户”的党牌悬挂在商铺最显眼的位置。

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商户亮明身份、争挂党牌，已经有231户商户正式挂牌经营。一面鲜艳的党旗，穿越了97载沧桑岁月。今天是党的生日，在这个特殊的日子里，我们一起走进汉正街，听听关于党牌背后的故事。

汉正街商户将党牌高高挂起

下午的汉正街品牌服饰批发广场熙熙攘攘，在一家男装店门口，记者看到，显眼的店铺招牌之上挂着鲜艳的汉正街“共产党员经营户”党牌。逛街的顾客正三三两两走进店里：

黎先生：之前是不知道，如果知道有这些东西以后可能会信誉各方面会觉得好一点把，我会觉得党员的信誉高一点。

朱女士：有保障一些啊，我怎么呢 对共产党员信任一点。

遵纪守法、诚实守信、文明经营、优质服务，党牌上的16个字镌刻着对共产党员经营户的更高要求。1980年出生的王刚在品牌服饰广场经营着一家女装店，现在他同时担任着商会党支部组织委员的职责。王刚出身军营，1998年在九江抗击特大洪水时火线入党，入党时的铮铮誓言始终在他心中回响。

汉正街挂牌经营商户王刚

退伍从商后，王刚来到汉正街，成为汉正街最早挂党牌经营的13个商户之。

王刚：2009年10月份挂牌，当时成立党支部的时候作为非公党建这块，比较新颖。挂牌经营当时我们提出来只是作为我们广场里面的商户党员让他们一个是感觉到有组织，因为有11个都是部队出身的，过惯了组织生活。党员人数从最早的商户党员13个，发展到19个，到最高峰的时候有91个人。

这13位最早挂牌经营的党员商户就像火种一般撒在了品牌服饰广场，此后，亮明党员身份、挂牌经营的商户越来越多。2015年，经营着一家男装品牌的朱德华专程赶往兰州，将党籍迁到了汉正街，拿到了属于自己的“共产党员经营户”党。

朱德华：党籍原来在兰州，三年前把党籍转到这边来了。首先想着要跟着党走，挂牌是为了党员做好服务这是我的宗旨，也是为了诚信经营，首先党员我们自己要带头诚信，才能起到带头作用，做生意诚信是最重要的。

汉正街挂牌经营商户朱德华

王刚说，挂牌之初是为了让党员身份不潜水，同时更好地监督自己，让他没想到的是，挂牌以后还意外促进了商铺经营。

王刚：这个牌子挂上去之后对于你是一种监督，对她而言是一种信任。比如在零售过程中，同等价位甚至略高的情况下会更多的选择我们家。交流过一会，她们觉得共产党员对她们而言就是一个身份，一个旗帜一个象征，她觉得如果你们共产党员还卖假货、水货还欺诈的话那整个品牌广场就不合适了。

一块小小的牌子，架起了经营者和消费者之间的心理桥梁。

朱德华：很多顾客过来说，你怎么是党员经营户，你也是个党员，我也是个党员，相互之间可以连起一个桥梁。

如星星之火，渐成燎原之势。6月11号，汉正街品牌服饰批发广场内，231个商户集体被授“共产党员经营户”称号。党牌就是最优品牌，这成为了汉正街品牌服饰广场一道亮丽的风景线。

汉正街品牌服饰广场党委副书记林明健：我们现在汉正街要把品牌打造成百年老店，我们党员是有示范经营工作的，我们引导整个商场按这个标准去做。举个例子说在经营当中，我们在包退包换的这些东西，不跟顾客吵架，维护好商场的秩序啊，在公益上现在是什么呢，比如说一有捐资啊，我们也很号召，而且参与的人非常多，现在想入党的人也越来越多。

汉正街品牌服饰广场党委副书记林明健

王刚的桌上还摆着一份份入党申请书。

他在带领更多年轻的80后、90后商户走向这块神圣而鲜艳的党牌下。

王刚：无论是从当初的一个小铜牌还是现在的水晶牌，无论店子大也好，小也好，都会把它摆在店子最显眼的位置。我觉得那是一种对我们来说是一种身份的象征。

武汉市委非公有制经济组织和社会组织工委专职副书记张健长期关注着汉正街的党员商户们，他说，近10年的挂牌经营生动诠释了党建的引领示范作用。

张健：非公企业党员亮明身份，亮明身份本身就是责任的体现，也是自我要求的体现。发挥党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用，确实可以做到星星之火可以燎原，不管你今天在哪里明天在哪里，山南海北你还记着你是一个党员，通过党建的引领来促进更多的人心心向党，促进更多的人事业欣欣向荣。

武汉市委非公有制经济组织和社会组织工委专职副书记张健

来源：微信公号“湖北之声”

责任编辑：桂强