中纪委机关刊:有官员见领导提前退二线就猜其犯错

原标题：以职位高低论成败实不足取

一位领导干部曾在西部某县担任党政一把手达十年，备受组织肯定、群众赞誉。年满59岁后，他主动从现职岗位上退下来，让更年轻的同志接棒。但一些干部见他工作岗位没有“上台阶”，还提前退二线，便私下议论其“可能犯了错误”，要不怎么会落个“失败的结果”？不难看出，这种无端揣测，正是“以职位高低论成败”“以当官大小显尊卑”的陈腐观念作祟。

以官为贵、以官为尊的“官本位”思想虽屡遭批判、备受诟病，但不可否认，时至今日仍存留于一些党员干部的思想深处，魅影难祛。有人居庙堂之高则颐指气使，处江湖之远则怨天尤人，连带着见人见事的目光也只停留在一顶乌纱帽上，对待工作不唯实只唯上，看待干部不评价能力只关注职级，对职位比自己高的总想上前恭维，对职位较自己低的，则掩饰不住地隐隐滋生出“上位者”的“优越感”。这些态度和行为浸透着以“官”为本的价值取向，把是否为官、官职大小当成核心尺度去衡量党员干部，与我们党的性质宗旨严重背离，应当坚决反对和抵制。

回顾我们党的历史，有许多优秀领导干部几经沉浮，倘若以职位高低论成败，岂不是也要被划归为“失败者”？但恰恰相反，他们淡泊名利的情怀、崇高的思想境界，久久为人们怀念和敬仰。1938年因部队缩编，组织上决定李先念从军级降为营级，调到八路军一二九师当营长，李先念毫不犹豫地表示“坚决服从组织安排”。开国将军甘祖昌主动辞去军队高级职务，回家带领乡亲们修水库、建电站和架桥梁。伟大的共产主义战士雷锋甘当螺丝钉，在平凡的班长岗位上做出极不平凡的贡献。正因为他们把为党和人民奉献看得很重，把职位高低、权力大小看得很轻，才从根本上摆脱了“官念”的羁绊，心胸开阔、襟怀坦荡，使自己的人生在奋斗与奉献中绽放出耀眼光芒。毫无疑问，这才是共产党员应有的最大荣耀和成功。

不以职位高低论成败，并非否定政治上的抱负和追求。追求进步无可非议，而且，有了适当的职位作舞台，党员干部更有机会更好地为党和人民事业施展抱负和才华。关键在于，要匡正权力观、地位观、利益观，立志做大事而不是立志做大官。如果始终正道直行、奋发有为，职位越高，发挥作用的空间越大、影响面和带动力越强，越有利于成就一番事业，造福一方百姓。但倘若私欲泛滥、任性妄为，职位越高、权力越大，给事业带来的损失就越大，对民心造成的伤害就越深，最终跌落下来也摔得更重更痛。党的十八大以来，被查处的违纪违法中管干部已有400多名，他们中许多人都曾经到达很多人难以企及的高位，但人生的结局却只能用“惨败”二字来形容。正所谓“德不配位，必有灾殃”，后来者当引为镜鉴。

客观来讲，以职位高低论成败不仅有失公允，还很不科学。众所周知，科层制组织架构呈金字塔型，越往上职位越少。现实中，每当出现一个空缺职位，往往会有多个条件相当的人参与竞争，是典型的低比例选择。因此，一名干部能否得到提拔，除个人素质外，还受职数、年龄、性别等多种因素制约。如果一概以职位高低论成败，不仅违背我们党选人用人的标准和原则，而且会扭曲功过是非、得失荣辱观念，助长“官本位”思想，害莫大焉。

“莫道昆明池水浅”，职位从来都是干事创业的舞台，而非自我标榜的招牌，在领导舞台运筹帷幄能体现人生价值，在一般岗位甘当黄牛同样无限荣光。只要德才兼备、廉而有为，在任何岗位、任何职位，都能建功立业、创造佳绩，做无愧于党、无愧于人民、无愧于自己的成功者。

来源：中国纪检监察杂志

责任编辑：桂强