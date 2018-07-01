湖北交通运输厅长何光中拟任市州党委书记(简历)

原标题：任前公示 | 何光中拟任市州党委书记，朱慧拟任省直正厅级单位正职
中共湖北省委组织部干部任前公示公告（2018年第49号）
根据《党政领导干部选拔任用工作条例》的规定，现将拟任职干部情况予以公示。
何光中，男，汉族，湖南华容人，1962年11月生，在职硕士研究生学历，管理学硕士学位，1984年8月参加工作，1984年12月加入中国共产党。曾任省总工会调研室副主任、《工友》副主编、正处级干事，省总工会党组成员、经费审查委员会主任，随州市委常委、组织部部长、市直机关工委书记、市总工会主席、统战部部长，随州市委常委、市政府副市长、市政府党组副书记，省政府副秘书长、省政府驻北京办事处主任、党委书记。现任省交通运输厅厅长、党组书记。拟任市州党委书记。
朱慧，男，汉族，湖北襄阳人，1963年3月生，大学学历，哲学学士学位，1986年7月参加工作，1985年5月加入中国共产党。曾任襄樊市广播电视局党组成员、副局长，襄樊市委办公室副主任，襄樊市委“610”办公室副主任，襄樊市委副秘书长（正县级），宜城市委副书记（正县级）、市政府代市长、市长，宜城市委书记、市人大常委会主任，襄阳市政府副市长，襄阳市委常委、市政府副市长、市政府党组副书记、市行政学院院长。现任省政府副秘书长、省政府机关党组成员。拟任省直正厅级单位正职。
公示时间：2018年7月2日至7月6日。公示期间，广大干部群众可以通过信函、电话、短信和网络举报等方式向省委组织部反映公示对象德、能、勤、绩、廉以及遵守组织人事纪律等方面的问题，反映情况要实事求是，客观公正。提倡实名举报，以便调查核实。
来信请寄：中共湖北省委组织部干部监督处，邮政编码：430071；举报电话：027-12380；短信举报号码：15102712380；举报网站：
http://www.hb12380.gov.cn。
中共湖北省委组织部2018年7月1日
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