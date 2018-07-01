原标题：陈水扁：民进党撞向冰山不是危言耸听

年底选战逼近，正在保外就医的前台湾地区领导人陈水扁却连日唱衰民进党选情。继日前预测民进党年底恐输掉4、5个执政县市后，陈水扁6月30日、7月1日再度引用民调指出，民进党年底的县市长选举不容乐观，民众对民进党好感的比例也已经被国民党追上并逐渐拉开，他呼吁民进党“攘外必先安内”，不要再自我感觉良好。

岛内亲绿媒体《美丽岛电子报》6月政治民调出炉，其中泛绿选民满意蔡英文表现的比例为55.9%，另有34.6%不满意。与上月调查相比，显示绿营对蔡英文感到失望的比例有攀升迹象。对此，陈水扁7月1日通过《新勇哥物语》表示，该民调多少显示民进党年底的县市长选情不容乐观。

陈水扁分析，在台北市，蔡英文与行政机构负责人赖清德的施政满意度，一个月分别掉了11.1%和21%，不满意度则飙升16%、26.7%；信任度方面，蔡英文掉了19.4%，赖清德也掉了19.1%。民进党台北市长参选人姚文智要在台北市脱困突围，似乎有其难度。民进党在台北市选情若不好，新北市也不会好到哪里去。“双北双赢”可能变成“双北双输”，民进党期盼年底选举的“领头羊”不见了，也会连带影响原本不容乐观的其他县市选情。

陈水扁说，民众对民进党的反感度已破五成，来到53.8%，比上月增加4%，他指这是“创下美丽岛民调实施以来，负面指数最高的纪录”。比较对国民党的反感度45.5%，民进党的负评高于国民党8.3%。此外，民进党好感度26.5%，比上月增加0.6%；但对国民党有好感的比例为28.7%，较上月增加了1.9%。陈水扁说，该结果显见，对民进党好感的比例也已经被国民党追上并逐渐拉开，“这是不可思议的事”。

“民进党撞向冰山不是危言耸听”

陈水扁也在6月30日引述《新新闻》报导民进党年底选情危险的“绿色铁达尼号 民进党撞向冰山？”一文，指这不是危言耸听，还说自己不但看了，而且还看了三遍，不仅颇有同感，更觉忧心忡忡。

扁引述报导内文，说民进党党内氛围诡异，表面故作镇定，私下楚囚对泣。“民进党现在最惨的是，铁达尼将沉未沉，甲板上还在放着优美的音乐，俊男美女们还在翩翩起舞，还是有很多人不相信船会沉。”“选举要大败了，还在吵珍奶不可以用吸管、香蕉怎么煮来吃、身份证要不要放玉山照片，竟然还有立委主张散播假新闻要关三天，蠢话占尽媒体版面！”

“完全执政的民进党泰坦尼克号，如今雷达显示冰山四面埋伏，想要转向、脱困恐怕已不容易。”为此，陈水扁提出“死地脱困的逆转良方”，要民进党“攘外必先安内”，首先必须坦然面对事实真相，不要再自我感觉良好、找借口粉饰太平。

扁说，他比较在意的是民进党内部是否分裂。像1997年民进党首度赢得过半数12席县市长，也是国民党在很多县市分裂的结果。团结不一定会赢，分裂必输无疑。民进党的铁票区和优势区如宜兰、云林等好几个县市，内部都有不够团结的隐忧，需要赖清德、蔡英文与陈菊发挥领导力，出面整合，最怕“政务失能，党务失控”，届时后果将不堪设想。

责任编辑：刘光博