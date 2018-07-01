“年改”实施日蔡英文遭截 统派号召“收复台湾”

原标题：“年改”实施首日蔡英文遭阻截 统派号召“收复台湾”

海外网7月1日电 周日（1日）是台湾地区军公教警消“年金改革”实施第一天，台湾当局领导人蔡英文预定要在当天南下台中市，参访光复新村、绿川、成功岭等地，但周六（6月30日）深夜却传出反“年改”成员会以“游击战”方式表达诉求。为此，台中市警局与蔡办早已紧急戒备，最后更取消蔡英文到绿川的行程。消息一出，反“年改”成员反讥她“会怕就好”。

多个团体阻截蔡英文，高呼“全民拔蔡，收复台湾”（中时电子报）

据台媒报道，反“年改”联盟成员得知蔡英文将到访台中，就扬言要在各个参访点拦截阻击，其中绿川整治工程的地点，被台中市警局和安全单位视为“难守易攻”，因此最后蔡办方面决定取消行程，只参访台中市其他三个地点。

下午3时许，反“年改”成员都驱车前往，并停放于蔡英文车队的必经之路，等到车队出现时，反“年改”成员马上下车，对车队高喊“蔡英文下台”。反“年改”联盟成员表示，蔡英文之后还会到东区信义街福德祠、乌日区成功岭，成员都已号召要前往两地集结，绝对要让她“听到人民的声音”。

另据中评社消息，台湾民间团体“全民拔菜总部”当日上午在台南火车站前广场誓师授旗，要从台南出发，号召各地响应收复台湾，多个退休军警团体近百人响应，高呼“蔡英文下台”、“消灭“台独”、“台独”不灭，势不罢休”。拔菜总司令卢朝财表示，选在台南举行，是要学习郑成功从台南登陆收复台湾的精神。这场誓师行动有多个退休军警单位响应，在火车站前拉横额和举标语。警方派员全程监控，并以违法集会为由向抗议者举牌警告一次。警民未发生冲突，最后示威者解散。

与会的国民党台南市议员王家贞表示，“年金改革”新制“违法违宪”，7月1日起蔡英文被历史定罪的一天。蔡当局两年多来的执政，族群撕裂、经济悲惨，更加证明了“民进党不倒，台湾不会好。”

王家贞说，民进党在台南市执政20几年了，“民进党如果做得好，为何民进党的前辈要退党、要脱党参选台南市长？”她相信千年暗室、一灯即明，台南虽是“深绿”，只要人民觉醒，一定有机会终结台南市的民进党统治。（海外网 侯兴川）

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