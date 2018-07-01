山东省政府：免去王兆玉公安厅常务副厅长职务

原标题：山东省政府门户网站 人事任免 山东省人民政府关于免去王兆玉职务的通知
鲁政任〔2018〕77号
省公安厅：
山东省人民政府决定，免去：
王兆玉的山东省公安厅常务副厅长职务。
山东省人民政府
2018年6月28日
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