美防长访华综述:让中美两军关系成两国关系稳定器

原标题：推动中美两国两军关系健康稳定向前发展
——美国国防部长马蒂斯访华综述
作者：刘琳、尹
应国务委员兼国防部长魏凤和邀请，美国国防部长马蒂斯于6月26日至28日对中国进行了访问。
中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平27日下午在人民大会堂会见马蒂斯。中共中央政治局委员、中央军委副主席许其亮，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪，国务委员兼国防部长魏凤和，分别与其举行会见会谈。
这是马蒂斯就任国防部长后首次访华，也是美防长时隔4年再次访华。当前中美关系面临诸多复杂因素背景下，此访一系列积极的、建设性成果，对推进两国两军关系具有重要意义。
中美加强合作是适应形势发展正确的必然的选择
马蒂斯访华期间，中美双方就两国两军关系深入交换了意见，达成一系列重要共识。从习主席会见到其他3场高层对话，“合作”是谈到最多的词汇之一。
习近平主席在会见时指出，当今世界正处在大发展大变革大调整时期，国与国之间联系和依存不断增多，加强合作应该是适应形势发展的正确的、必然的选择。中美双方应该本着相互尊重、合作共赢的原则推进两国关系发展。
马蒂斯表示，美中不是注定要成为对手，中国的发展有益于美国和世界。相信美中两个伟大的国家，能够通过合作促进世界和平发展。
中美建交近40年来，两国关系虽历经风雨但始终向前。当前，习主席和特朗普总统有力引领中美关系稳定发展，虽有磕磕绊绊，但两国利益深度交融，友好合作大势没有改变。
会谈中，中方表达了与美方共同探索合作共赢的大国交往之道的积极意愿。双方一致认为，中美在广泛领域存在共同利益，共同点远大于分歧，应面向未来、加强合作。
中美友谊源远流长。会晤中，双方多次谈及中美两国在反法西斯战线携手战斗的历史。马蒂斯亦忆及其父支援中国人民抗日战争的经历：彼时作为商船海员的老马蒂斯，通过危险海域将战时用品送到印度，再通过“驼峰航线”运到中国。
马蒂斯表示，美中两国关系的历史进程中，合作是主流，对抗是插曲，双方应从长期的相互尊重和合作的历史中汲取信心，努力构建相互尊重、积极的强有力的两国两军关系。
在近期中美关系面临负面因素持续上升的背景下，马蒂斯此行的积极态度表明，美国一方面认为中国的威胁挑战在加大，但也意识到双方开展合作的重要性，这进一步证明，合作是中美唯一正确的选择，共赢才能通向更好的未来。
加强沟通、增进互信、妥处分歧是中美双方共同的愿望
增进互信是友好合作的基础，加强沟通是双方增进互信的前提。中美两国元首对此有着广泛的共识。
去年以来，习近平主席与特朗普总统3次会晤、10余次通话通信，共同建立中美4个高级别对话机制，亲自规划两军关系重大交流合作项目。马蒂斯此访，正是两军落实两国元首共识的实际行动。
“倾听之旅”——这是马蒂斯本人对于此次访华的定位。
此次美方代表团成员，来自高层政策制定部门。马蒂斯说，作出这种安排就是为了让他们直接准确地了解中方战略意图，更好地实现两国元首对美中关系发展达成的共识。
会晤中，中方坦陈，中国坚持走和平发展道路，不走“国强必霸”的道路，永远不搞扩张。这不是权宜之计，也不是外交口号和宣传口径，而是中方的真实意图。中国无意挑战或取代美国地位，真心实意发展中美关系。中美两国竞争应是以战略合作为基础的良性竞争，而不是以战略对抗为目的的恶性竞争。
马蒂斯对中方的坦诚阐释表示感谢，他围绕美中两国两军关系、美《国防战略》报告等问题，向中方阐述了美方战略意图。他说，当前两军关系中许多问题的根源是缺乏互信，我们接下来的任务就是要“撸起袖子加油干”，努力通过良好、务实的合作解决这个问题。
妥处分歧、管控风险是双方高度关注的问题。会谈中，双方就台湾问题、南海问题等进行了深入交流。
双方一致认为，美中作为两个大国，相处中难免相互“踩脚”，应着眼维护世界和地区和平稳定，正视分歧、加强对话、避免冲突，努力寻求最大公约数。
“我在华盛顿州长大，儿时常在太平洋游泳，始终认为太平洋是连接美中两国的桥梁，而不是将美中分隔的屏障。”马蒂斯说，美方不是要阻碍中国的进步与发展。美中关系不会被当前的挑战束缚，我们过去曾克服过很多困难，相信今后也能够克服更多挑战。
努力推动中美两军关系成为两国关系的稳定器
两军关系历来是中美两国关系的重要组成部分。
习近平主席指出，自古知兵非好战。希望中美两军加强沟通，增进互信，深化合作，管控风险，推动两军关系成为两国关系的稳定器。
马蒂斯是军人出身，在其41年的军旅生涯中，参加过海湾战争、阿富汗战争。
会谈中，马蒂斯说：“我打过很多仗，我知道怎么打仗，但是我也曾经给很多父母写过信，通知他们，他们的孩子再也回不了家了，我不愿再写这样的信。”他一再表示，美中两军发生冲突，不仅是两国的灾难，也是全世界的灾难。
中美两国，合则两利，斗则俱伤。双方一致认为，两军必须充分了解对方的切身利益，妥善处理分歧，努力避免意外和冲突，不危害两国人民的根本利益。
近年来，在两国元首的关心推动下，中美两军关系总体发展平稳，各层级交流、各领域合作不断深入。
此次访问，中美两军又在加强高层交往，用好对话机制，加强一线风险管控等方面，达成了一系列共识。
此外，双方还就中国国防部长年内访美达成共识，这也是中美两国首次计划在一年内实现国防部长互访，向外界传递了中美两军致力于对话合作的鲜明信号……
中美关系是世界上最重要的双边关系之一，同时也是最复杂的双边关系之一。
马蒂斯此访不会消除中美所有的分歧，但双方表达出的深化交流合作的共同意愿和积极态度，正是中美关系历经波折而不断向前发展的重要动力。双方以此为契机，进一步保持沟通、扩大合作，就能够推动中美关系健康稳定向前发展。
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