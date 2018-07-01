美防长访华综述:让中美两军关系成两国关系稳定器

原标题：推动中美两国两军关系健康稳定向前发展

——美国国防部长马蒂斯访华综述

作者：刘琳、尹

6月27日，国家主席习近平在人民大会堂会见了来访的美国国防部长马蒂斯。新华社记者 李刚 摄

应国务委员兼国防部长魏凤和邀请，美国国防部长马蒂斯于6月26日至28日对中国进行了访问。

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平27日下午在人民大会堂会见马蒂斯。中共中央政治局委员、中央军委副主席许其亮，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪，国务委员兼国防部长魏凤和，分别与其举行会见会谈。

这是马蒂斯就任国防部长后首次访华，也是美防长时隔4年再次访华。当前中美关系面临诸多复杂因素背景下，此访一系列积极的、建设性成果，对推进两国两军关系具有重要意义。

中美加强合作是适应形势发展正确的必然的选择

6月28日上午，中央军委副主席许其亮在八一大楼会见了来访的美国国防部长马蒂斯。李晓伟 摄

马蒂斯访华期间，中美双方就两国两军关系深入交换了意见，达成一系列重要共识。从习主席会见到其他3场高层对话，“合作”是谈到最多的词汇之一。

习近平主席在会见时指出，当今世界正处在大发展大变革大调整时期，国与国之间联系和依存不断增多，加强合作应该是适应形势发展的正确的、必然的选择。中美双方应该本着相互尊重、合作共赢的原则推进两国关系发展。

马蒂斯表示，美中不是注定要成为对手，中国的发展有益于美国和世界。相信美中两个伟大的国家，能够通过合作促进世界和平发展。

中美建交近40年来，两国关系虽历经风雨但始终向前。当前，习主席和特朗普总统有力引领中美关系稳定发展，虽有磕磕绊绊，但两国利益深度交融，友好合作大势没有改变。

6月28日上午，中央军委副主席许其亮在八一大楼会见了来访的美国国防部长马蒂斯。李晓伟 摄

会谈中，中方表达了与美方共同探索合作共赢的大国交往之道的积极意愿。双方一致认为，中美在广泛领域存在共同利益，共同点远大于分歧，应面向未来、加强合作。

中美友谊源远流长。会晤中，双方多次谈及中美两国在反法西斯战线携手战斗的历史。马蒂斯亦忆及其父支援中国人民抗日战争的经历：彼时作为商船海员的老马蒂斯，通过危险海域将战时用品送到印度，再通过“驼峰航线”运到中国。

马蒂斯表示，美中两国关系的历史进程中，合作是主流，对抗是插曲，双方应从长期的相互尊重和合作的历史中汲取信心，努力构建相互尊重、积极的强有力的两国两军关系。

在近期中美关系面临负面因素持续上升的背景下，马蒂斯此行的积极态度表明，美国一方面认为中国的威胁挑战在加大，但也意识到双方开展合作的重要性，这进一步证明，合作是中美唯一正确的选择，共赢才能通向更好的未来。

加强沟通、增进互信、妥处分歧是中美双方共同的愿望

27日上午，国务委员兼国防部长魏凤和与来访的美国国防部长马蒂斯举行会谈。 李晓伟 摄

增进互信是友好合作的基础，加强沟通是双方增进互信的前提。中美两国元首对此有着广泛的共识。

去年以来，习近平主席与特朗普总统3次会晤、10余次通话通信，共同建立中美4个高级别对话机制，亲自规划两军关系重大交流合作项目。马蒂斯此访，正是两军落实两国元首共识的实际行动。

“倾听之旅”——这是马蒂斯本人对于此次访华的定位。

此次美方代表团成员，来自高层政策制定部门。马蒂斯说，作出这种安排就是为了让他们直接准确地了解中方战略意图，更好地实现两国元首对美中关系发展达成的共识。

会晤中，中方坦陈，中国坚持走和平发展道路，不走“国强必霸”的道路，永远不搞扩张。这不是权宜之计，也不是外交口号和宣传口径，而是中方的真实意图。中国无意挑战或取代美国地位，真心实意发展中美关系。中美两国竞争应是以战略合作为基础的良性竞争，而不是以战略对抗为目的的恶性竞争。

马蒂斯对中方的坦诚阐释表示感谢，他围绕美中两国两军关系、美《国防战略》报告等问题，向中方阐述了美方战略意图。他说，当前两军关系中许多问题的根源是缺乏互信，我们接下来的任务就是要“撸起袖子加油干”，努力通过良好、务实的合作解决这个问题。

妥处分歧、管控风险是双方高度关注的问题。会谈中，双方就台湾问题、南海问题等进行了深入交流。

双方一致认为，美中作为两个大国，相处中难免相互“踩脚”，应着眼维护世界和地区和平稳定，正视分歧、加强对话、避免冲突，努力寻求最大公约数。

“我在华盛顿州长大，儿时常在太平洋游泳，始终认为太平洋是连接美中两国的桥梁，而不是将美中分隔的屏障。”马蒂斯说，美方不是要阻碍中国的进步与发展。美中关系不会被当前的挑战束缚，我们过去曾克服过很多困难，相信今后也能够克服更多挑战。

努力推动中美两军关系成为两国关系的稳定器

27日上午，国务委员兼国防部长魏凤和与来访的美国国防部长马蒂斯举行会谈。会谈前，魏凤和为马蒂斯举行欢迎仪式，并陪同检阅中国人民解放军三军仪仗队。李晓伟 摄

两军关系历来是中美两国关系的重要组成部分。

习近平主席指出，自古知兵非好战。希望中美两军加强沟通，增进互信，深化合作，管控风险，推动两军关系成为两国关系的稳定器。

马蒂斯是军人出身，在其41年的军旅生涯中，参加过海湾战争、阿富汗战争。

会谈中，马蒂斯说：“我打过很多仗，我知道怎么打仗，但是我也曾经给很多父母写过信，通知他们，他们的孩子再也回不了家了，我不愿再写这样的信。”他一再表示，美中两军发生冲突，不仅是两国的灾难，也是全世界的灾难。

中美两国，合则两利，斗则俱伤。双方一致认为，两军必须充分了解对方的切身利益，妥善处理分歧，努力避免意外和冲突，不危害两国人民的根本利益。

27日上午，国务委员兼国防部长魏凤和与来访的美国国防部长马蒂斯举行会谈。会谈前，魏凤和为马蒂斯举行欢迎仪式，并陪同检阅中国人民解放军三军仪仗队。李晓伟 摄

近年来，在两国元首的关心推动下，中美两军关系总体发展平稳，各层级交流、各领域合作不断深入。

此次访问，中美两军又在加强高层交往，用好对话机制，加强一线风险管控等方面，达成了一系列共识。

此外，双方还就中国国防部长年内访美达成共识，这也是中美两国首次计划在一年内实现国防部长互访，向外界传递了中美两军致力于对话合作的鲜明信号……

中美关系是世界上最重要的双边关系之一，同时也是最复杂的双边关系之一。

马蒂斯此访不会消除中美所有的分歧，但双方表达出的深化交流合作的共同意愿和积极态度，正是中美关系历经波折而不断向前发展的重要动力。双方以此为契机，进一步保持沟通、扩大合作，就能够推动中美关系健康稳定向前发展。

责任编辑：张玉