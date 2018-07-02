驻港部队军营开放日 焦裕禄孙女记录下的这幕感人

原标题：解放军驻香港部队军营开放日，这一幕让人感动！
香港回归祖国21周年之际，
中国人民解放军驻香港部队
从6月30日开始举行
为期三天的军营开放活动，
香港市民踊跃入营参观。
这是发生在7月1日
驻香港部队新围军营的一幕。
正值梅雨季节，乌云时聚时散，
雨过天晴后，气温持续升高，
不少士兵已是汗流浃背，
这时有几位市民拿出纸巾，
轻轻擦去士兵额头上的汗水，
心疼地说：“你们辛苦了！”
场面温馨感人。
这位市民告诉记者：
“看到解放军十分亲切，
特别是看到这些女军人，
就像自己的女儿一样。
她的衣服被雨淋湿了，
脸上全都是汗，
我很心疼，
忍不住就上去给他们擦擦汗。”
记录下这一幕的，
正是焦裕禄最小的孙女、
女子仪仗排排长焦力。
2017年底，她选调进港，
担任某合成旅女子仪仗排排长，
她说：
“以前在新闻里看到过
香港市民为解放军打伞，
非常感动，
现在这一幕真真切切地
就发生在自己身边。”
这细小的举动，
体现的是香港市民
与驻香港官兵心连着心的鱼水深情。
21年，30次军营开放，
70余万人次的参观访问量。
进军营参观体验，
已成为很多香港市民
在“七一”这个重要节日中
必不可少的内容。
军民之间的情感，
也在一次次开放交流中不断深化。
一代代驻港官兵
用辛勤的努力和付出，
赢得了香港市民的尊重与支持，
庄严、威武和热情的形象深入人心。
军民共同播下爱的种子，
在香港这片充满魅力的热土上
生根发芽。
开放日更多细节，
了解一下
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（作者：唐嘉、彭玮；视频图片：王群、焦力、刘春峰、沈雁、余晨曦、曹信、王豪珊，邓子荷、吴玉印）
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