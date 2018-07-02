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驻港部队军营开放日 焦裕禄孙女记录下的这幕感人

驻港部队军营开放日 焦裕禄孙女记录下的这幕感人
2018年07月01日 21:36 军报记者
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　　原标题：解放军驻香港部队军营开放日，这一幕让人感动！

　　香港回归祖国21周年之际，

　　中国人民解放军驻香港部队

　　从6月30日开始举行

　　为期三天的军营开放活动，

　　香港市民踊跃入营参观。

▲军营开放日一角。▲军营开放日一角。

　　这是发生在7月1日

　　驻香港部队新围军营的一幕。

　　正值梅雨季节，乌云时聚时散，

　　雨过天晴后，气温持续升高，

　　不少士兵已是汗流浃背，

　　这时有几位市民拿出纸巾，

　　轻轻擦去士兵额头上的汗水，

　　心疼地说：“你们辛苦了！”

　　场面温馨感人。

　　这位市民告诉记者：

　　“看到解放军十分亲切，

　　特别是看到这些女军人，

　　就像自己的女儿一样。

　　她的衣服被雨淋湿了，

　　脸上全都是汗，

　　我很心疼，

　　忍不住就上去给他们擦擦汗。”

▲2017年7月8日，解放军驻香港部队在昂船洲军营举行营区开放活动。风雨袭来，香港市民自发为战士撑伞。　　▲2017年7月8日，解放军驻香港部队在昂船洲军营举行营区开放活动。风雨袭来，香港市民自发为战士撑伞。

　　记录下这一幕的，

　　正是焦裕禄最小的孙女、

　　女子仪仗排排长焦力。

　　2017年底，她选调进港，

　　担任某合成旅女子仪仗排排长，

　　她说：

　　“以前在新闻里看到过

　　香港市民为解放军打伞，

　　非常感动，

　　现在这一幕真真切切地

　　就发生在自己身边。”

▲“叔叔好辛苦，我来为你擦擦汗。”▲“叔叔好辛苦，我来为你擦擦汗。”

　　这细小的举动，

　　体现的是香港市民

　　与驻香港官兵心连着心的鱼水深情。

　　21年，30次军营开放，

　　70余万人次的参观访问量。

　　进军营参观体验，

　　已成为很多香港市民

　　在“七一”这个重要节日中

　　必不可少的内容。

　　军民之间的情感，

　　也在一次次开放交流中不断深化。

　　一代代驻港官兵

　　用辛勤的努力和付出，

　　赢得了香港市民的尊重与支持，

　　庄严、威武和热情的形象深入人心。

　　军民共同播下爱的种子，

　　在香港这片充满魅力的热土上

　　生根发芽。

　　开放日更多细节，

　　了解一下

　　▼

▲升国旗仪式。▲升国旗仪式。
▲枪械团体操闪亮登场。▲枪械团体操闪亮登场。
▲枪械团体操变换紫荆花队形。▲枪械团体操变换紫荆花队形。
▲枪械团体操变换“HK”队形。▲枪械团体操变换“HK”队形。
▲“长大以后我也要当狙击手。”▲“长大以后我也要当狙击手。”

　　（作者：唐嘉、彭玮；视频图片：王群、焦力、刘春峰、沈雁、余晨曦、曹信、王豪珊，邓子荷、吴玉印）

责任编辑：张玉

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