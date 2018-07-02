驻港部队军营开放日 焦裕禄孙女记录下的这幕感人

原标题：解放军驻香港部队军营开放日，这一幕让人感动！

香港回归祖国21周年之际，

中国人民解放军驻香港部队

从6月30日开始举行

为期三天的军营开放活动，

香港市民踊跃入营参观。

▲军营开放日一角。

这是发生在7月1日

驻香港部队新围军营的一幕。

正值梅雨季节，乌云时聚时散，

雨过天晴后，气温持续升高，

不少士兵已是汗流浃背，

这时有几位市民拿出纸巾，

轻轻擦去士兵额头上的汗水，

心疼地说：“你们辛苦了！”

场面温馨感人。

这位市民告诉记者：

“看到解放军十分亲切，

特别是看到这些女军人，

就像自己的女儿一样。

她的衣服被雨淋湿了，

脸上全都是汗，

我很心疼，

忍不住就上去给他们擦擦汗。”

▲2017年7月8日，解放军驻香港部队在昂船洲军营举行营区开放活动。风雨袭来，香港市民自发为战士撑伞。

记录下这一幕的，

正是焦裕禄最小的孙女、

女子仪仗排排长焦力。

2017年底，她选调进港，

担任某合成旅女子仪仗排排长，

她说：

“以前在新闻里看到过

香港市民为解放军打伞，

非常感动，

现在这一幕真真切切地

就发生在自己身边。”

▲“叔叔好辛苦，我来为你擦擦汗。”

这细小的举动，

体现的是香港市民

与驻香港官兵心连着心的鱼水深情。

21年，30次军营开放，

70余万人次的参观访问量。

进军营参观体验，

已成为很多香港市民

在“七一”这个重要节日中

必不可少的内容。

军民之间的情感，

也在一次次开放交流中不断深化。

一代代驻港官兵

用辛勤的努力和付出，

赢得了香港市民的尊重与支持，

庄严、威武和热情的形象深入人心。

军民共同播下爱的种子，

在香港这片充满魅力的热土上

生根发芽。

开放日更多细节，

了解一下

▼

▲升国旗仪式。

▲枪械团体操闪亮登场。

▲枪械团体操变换紫荆花队形。

▲枪械团体操变换“HK”队形。

▲“长大以后我也要当狙击手。”

（作者：唐嘉、彭玮；视频图片：王群、焦力、刘春峰、沈雁、余晨曦、曹信、王豪珊，邓子荷、吴玉印）

责任编辑：张玉