七一前一周8个动人故事：群众危难时他们就在身边

原标题：七一前一周8个动人的故事：人民群众危难之时，他们就在身边、就在眼前！

提到政法干警，你想到的是威武的警察？庄严的法官？还是正义的检察官？

也许在平淡的生活里，你已对他们的存在习以为常，但总有一刻，他们的出现，他们的出现，总会使人联想到危难中的勇士、激流中的砥柱和侠骨柔情的剑客。

今天是党的九十七岁生日，当人们以形式各样的方式为党祝福时，他们以自己的行动证明，人民群众危难时，他们就在身边、就在眼前！

1、危难处，他们冲锋在前

“金色盾牌、热血铸就，危难之处显身手。”刘欢的一首老歌，唱出了多少政法干警在危难来临之际，舍生忘死冲锋上前的坚决。

宁肯自己的手指被卡断，也绝不能让群众和战友受伤！

尽管事情已经过去两年，提到当时的场景，李建华仍十分激动。

2016年6月20日，四川德阳，一小区内毒贩持枪挟持8名人质。危急时刻，特警李建华用手紧紧抓住嫌疑人的枪套管，无名指死死抵住抛弹口，徒手夺枪，制伏歹徒。

挣扎中，歹徒仍拼死试图扣动扳机，李建华的伸进去的手很快被划破，十指连心，他忍住钻心的疼痛，硬是没让歹徒打出一发子弹。

事后他说，看到没有任何一个人受伤，感觉值了，一切都值了。

这位交警的肩膀，很坚实

6月28日，大雨刚停不久，四川成都崇州山区怀鸡路上，交警马琳正执行塌方路段交警管制时，接到一位母亲的求助：女儿突发高烧需要立马送医，但前方因塌方受阻。随后，马琳背上女孩，观察山体情况后，在滚落的山石间一口气冲刺50米将母女送到安全地带，让孩子得以及时下山治疗。

此情此景，网友们留言道：“这个肩膀很坚实。”

他们挥舞的，是生命的旗帜

拦下火车拯救全车人的故事不只发生在电影里，同样发生在本周的江苏。还是在28日，江苏泗洪暴雨，多处树木倒在铁轨上。两名民警清理障碍时，发现1公里外有火车驶来。

为了阻止事故的发生，他们立即向火车方向跑去，保持安全距离并脱下警服挥舞提醒。司机注意到后开始减速，最后，列车缓缓停在障碍物前方不远处，车上乘客安然无恙。

乘客们说——你们挥动的哪里是衣服？那明明就是保护生命的旗帜！

2、平凡中，他们默默坚守

生活中并不总有英雄大显身手的机会，有更多的政法干警，在日复一日的工作中默默坚守。

这是一幅让人莫名心疼的画面

儿子：“爸爸，抱。”

杨警官：“儿子乖，爸爸在执勤没有办法抱你。”

儿子一把抱住爸爸的大腿：“爸爸，你啥时候回家啊？”

上面的场景发生在近日陕西省宁陕县公安局城关所一位民警执勤期间。

执行法官的承诺，一诺千金

17年前的一笔旧债，当事人几乎已经不抱希望，可执行法官始终不曾忘记：“我一定会帮您把钱要回来。”

2002年第一次上门，“老赖”已人去楼空。十多年前，法院执行远没有现在这么先进的技术手段，查人找物全靠人力。无论寒冬腊月还是春暖花开，每次外出，路过被执行人公司所在地时，北京市西城法院的执行法官赵建民都会想起这个案子，上去看一眼，希望能够发现一点线索；到银行和工商局查其他案子时，也不忘顺带问一句被执行公司的状况。

今年5月，当事人与赵建民终于找到了被执行人何女士的下落。赵建民的突然出现让何女士始料未及，她真的没想到，17年了，这个案子居然还在执行。

“赵法官，我佩服您，我可以跟王女士协商解决这件事。”何女士说道。

在赵建民对当年的判决进行了细致的释法工作后，双方最终签订了和解协议。

6月，何女士的丈夫将案款如数交到法院，这件17年的执行案件终于画上了圆满的句号。

有多少“妹纸”，在加入政法队伍后，让自己活成了“女汉子”

6月25日，一辆白色的教练车行至四川资阳建南桥附近突然抛锚，为了不引起交通堵塞，资阳交警直属一大队执勤民警冯摇徒手推车，将车推到近200米外不影响交通的地段，并为该车摆放好汽车三角架，提醒后方来车“该车出现故障”。

事后，同事们对她无不刮目相看，“90后美女交警”化身“超人姐”，只为群众的安危。

3、真情处，他们侠骨柔肠

见惯了政法干警正义凛然的“高大形象”，不要忘了，真情处，他们同样侠骨柔肠。

这个“公主抱”很给力

这几天，重庆迎来热到融化的酷夏，重庆交巡警上清寺大队民警田学文在值守时，发现一白发苍苍的老人正小心翼翼地在车流中穿行，民警箭步上前将老人搀扶到路边，由于天气炎热，担心老人中暑，他将老人“公主抱”至人行道上，返回岗位时还不忘回头叮嘱老人注意安全。

两块钱的心意

6月27日晚，湖北高速交警下陆大队民警接警：一位老人在大广高速的超车道上行走，疑似迷路，十分危险。民警及时找到老人，根据描述将其送到离家最近的高速路口时，老人执意要自行回家。

临走前，老人掏光了上衣口袋，拿出两块钱递给民警想表达谢意，民警记不清自己说了多少次“真的不用”，难以忘怀的，是老人那真诚的谢意。

习近平总书记指出：“政法机关和广大干警要把人民群众的事当作自己的事，把人民群众的小事当作自己的大事”。

这些故事，正是广大政法干警把人民放在心头书写出的最好“答卷”。

也许，你曾与他们擦肩而过。未来的日日夜夜，他们将始终陪伴在我们身边。

他们以自己的行动，诠释出党在人民心中的样子！

责任编辑：张玉